Смерть солистки The Cranberries необъяснима - полиция Лондона

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КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Полиция в Лондоне на данный момент рассматривает внезапную смерть солистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан как "необъяснимую", сообщил во вторник телеканал RTE.

Полицию вызвали в отель в Вестминстере в 9.05 утра по местному времени, врачи констатировали смерть О'Риордан на месте, отмечает телеканал. Кончина певицы пока рассматривается как "необъяснимая", следствие продолжается.

О'Риордан присоединилась к коллективу Cranberries в 1990 году в возрасте 18 лет, став вокалисткой и лицом группы. С 2003 года она начала сольную карьеру.

Солистка The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась в понедельник в Лондоне в возрасте 46 лет. Представитель исполнительницы заявил, что она находилась в Лондоне для участия в звукозаписи.