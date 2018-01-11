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    Политика

    Захарченко заявил, что пойдет на выборы главы ДНР осенью 2018 года

    (обновлено: )13210
    Действующий глава самопровозглашенной республики заявил, что намерен участвовать в будущих выборах осенью 2018 года.
    Александр Захарченко
    RIA News Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Выборы главы самопровозглашенной Донецкой народной республики пройдут осенью 2018 года, заявил в четверг глава ДНР Александр Захарченко.

    "Выборы (главы ДНР — ред.) будут в 2018 году осенью. И Захарченко идет на выборы в 2018 году", — цитирует слова Захарченко РИА Новости.

    Ранее Захарченко заявлял, что выборы президента Украины на территории самопровозглашенной ДНР проводиться не будут.

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    В ноябре 2017 года первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг провел переговоры с Захарченко и заявил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине намерена продолжать с ним диалог.

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