Захарченко заявил, что пойдет на выборы главы ДНР осенью 2018 года

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Выборы главы самопровозглашенной Донецкой народной республики пройдут осенью 2018 года, заявил в четверг глава ДНР Александр Захарченко.

"Выборы (главы ДНР — ред.) будут в 2018 году осенью. И Захарченко идет на выборы в 2018 году", — цитирует слова Захарченко РИА Новости.

Ранее Захарченко заявлял, что выборы президента Украины на территории самопровозглашенной ДНР проводиться не будут.

Читайте также: Второй президентский срок Порошенко: риски и шансы

В ноябре 2017 года первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг провел переговоры с Захарченко и заявил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине намерена продолжать с ним диалог.