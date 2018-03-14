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    Глава ДНР Захарченко выступил с инициативой о перемирии

    Тема:

    Донбасс: новое перемирие (336)

    (обновлено: )12321
    Глава непризнанной ДНР заявил, что "в преддверии великого для всех христиан праздника надо объявить "Пасхальное перемирие" уже со Страстной недели".
    Александр Захарченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко предложил объявить в Донбассе "Пасхальное перемирие".

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    REUTERS/Gleb Garanich
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    "Пятого марта текущего года началось "весеннее перемирие", которое можно назвать одним из самых удачных перемирий. Оно в целом соблюдается, и есть надежды, что режим прекращения огня станет постоянным. В преддверии великого для всех христиан праздника предлагаю объявить "Пасхальное перемирие" уже со Страстной недели (с 1 апреля)", — сказал Захарченко.

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    Он также дал поручение постоянному уполномоченному представителю непризнанной ДНР в Минске Денису Пушилину, "не дожидаясь очередного заседания Контактной группы, на следующей неделе в режиме видеоконференции определить основные параметры этого перемирия".

    "Призываю все стороны переговорного процесса поддержать данное предложение и сделать ещё один шаг на пути к миру на Донбассе", — заключил Захарченко.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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