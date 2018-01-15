Глава ДНР пригрозил ввести внешнее управление в "Vodafone-Украина"

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил о возможности введения внешнего управления на территории республики в отношении компании "Vodafone-Украина", которая предоставляет услуги сотовой связи.

Ранее в Минсвязи ДНР сообщили, что из-за повреждения кабеля была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина" на территории республики. В оперативном командовании ДНР заявили, что это произошло в результате диверсии со стороны украинских силовиков.

"Однако хочу заверить, что и на этот вызов мы успешно ответим — соответствующие действия уже производятся. При необходимости мы можем ввести внешнее управление", — сказал Захарченко, слова которого приводит его пресс-служба.

Глава ДНР отметил, что единственный способ решения проблем — соблюдение минских договоренностей.

"Любые попытки оказывать на нас силовое давление будут провальными. Единственный приемлемый механизм решения конфликта – полное и неукоснительное соблюдение минских договоренностей. В том виде и в том порядке, в каком они прописаны под гарантии "нормандской четверки". Другого выхода у Киева нет", — добавил Захарченко.

До конфликта на территории Донбасса работали несколько сотовых операторов. Украинский "Киевстар" одним из первых заявил о прекращении обслуживания абонентов на неподконтрольной Киеву территории. Это произошло зимой 2015 года. В том же году власти ДНР заявили о создании собственного сотового оператора "Феникс". В начале 2017 года обслуживать абонентов неподконтрольной Киеву части Донбасса прекратил оператор Lifecell. Связь "Vodafone Украина" продолжала действовать в этих районах Донбасса.

Пресс-служба оператора "Vodafone Украина" заявляла, что с 9 января изменит тарифы для жителей, проживающих на территории ДНР и ЛНР: для жителей самопровозглашенных республик предусмотрен единый тариф – "Смартфон Стандартный", с абонентского счета ежедневно будут сниматься 3 гривны вне зависимости от того, пользуется человек связью или нет. Также абоненты не имеют права отказаться от перевода на такой тариф и не смогут выбрать любой другой.