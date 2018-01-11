В ДНР пропала мобильная связь

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина, Сергей Иванов. В Донецке и других городах самопровозглашенной ДНР не работает мобильная связь оператора "Vodafone Украина".

По данным местных властей, сбои в работе мобильного оператора произошли в результате повреждения кабеля в окрестностях населенного пункта Еленовка.

"Сегодня днем, 11 января, в республике снова начались перебои в работе мобильного оператора "Vodafone-Украина". Причина сбоя – повреждение кабеля, идущего в сторону поселка Еленовка. Сейчас специалисты ищут возможность восстановления. В настоящее время происходят отказы в предоставлении услуг мобильной связи абонентам МТС по всей территории Донецкой народной республики", – говорится в сообщении на сайте министерства связи самопровозглашенной ДНР.

Пресс-служба оператора "Vodafone Украина" заявляла, что с 9 января изменит тарифы для жителей, проживающих на территории ДНР и ЛНР: для жителей самопровозглашенных республик предусмотрен единый тариф – "Смартфон Стандартный", с абонентского счета ежедневно будут сниматься 3 гривны вне зависимости от того, пользуется человек связью или нет. Также абоненты не имеют права отказаться от перевода на такой тариф и не смогут выбрать любой другой.