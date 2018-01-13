В ДНР обвинили силовиков в проблемах работы мобильной связи

ДОНЕЦК, 13 янв — РИА Новости. Работа сотового оператора "Vodafone Украина" на территории ДНР нарушена в результате диверсии со стороны украинских силовиков, заявили в субботу журналистам в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в Минсвязи ДНР сообщили, что в четверг днем из-за повреждения кабеля была нарушена работа сотового оператора "Vodafone Украина" на территории республики.

"Одиннадцатого января на временно-подконтрольной Украине территории Донецкой области, в районе Еленовки, ДРГ ВСУ совершила диверсию на кабеле связи, обеспечивающим работу украинского сотового оператора "Vodafone Украина" на территории ДНР", — сказал представитель командования, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, диверсии предшествовали массированные хакерские атаки на серверы Минсвязи самопровозглашенной республики, "имеющие целью нарушить систему тарификации сотового оператора "Феникс", в настоящее время хакерские атаки продолжаются".

"Мы обращаемся к представителям миссии ОБСЕ с просьбой поспособствовать началу восстановительных работ, так как в настоящее время жители ДНР лишены возможности общения со своими родственниками на Украине по средствам сотовой связи", — отметили в командовании ДНР.

До конфликта на территории Донбасса работали несколько сотовых операторов. Украинский "Киевстар" одним из первых заявил о прекращении обслуживания абонентов на неподконтрольной Киеву территории. Это произошло зимой 2015 года. В том же году власти ДНР заявили о создании собственного сотового оператора "Феникс". В начале 2017 года обслуживать абонентов неподконтрольной Киеву части Донбасса прекратил оператор Lifecell. Связь "Vodafone Украина" продолжала действовать в этих районах Донбасса.

Пресс-служба оператора "Vodafone Украина" заявляла, что с 9 января изменит тарифы для жителей, проживающих на территории ДНР и ЛНР: для жителей самопровозглашенных республик предусмотрен единый тариф – "Смартфон Стандартный", с абонентского счета ежедневно будут сниматься 3 гривны вне зависимости от того, пользуется человек связью или нет. Также абоненты не имеют права отказаться от перевода на такой тариф и не смогут выбрать любой другой.