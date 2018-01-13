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    В ДНР обвинили силовиков в проблемах работы мобильной связи

    (обновлено: )47902
    По словам представителя самопровозглашенной ДНР, "диверсии ВСУ" предшествовали массированные хакерские атаки на серверы Минсвязи самопровозглашенной республики, "имеющие целью нарушить систему тарификации сотового оператора "Феникс".
    Мобильная связь. Архивное фото
    informator.media

    ДОНЕЦК, 13 янв — РИА Новости. Работа сотового оператора "Vodafone Украина" на территории ДНР нарушена в результате диверсии со стороны украинских силовиков, заявили в субботу журналистам в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

    Ранее в Минсвязи ДНР сообщили, что в четверг днем из-за повреждения кабеля была нарушена работа сотового оператора "Vodafone Украина" на территории республики.

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    facebook.com/ato
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    "Одиннадцатого января на временно-подконтрольной Украине территории Донецкой области, в районе Еленовки, ДРГ ВСУ совершила диверсию на кабеле связи, обеспечивающим работу украинского сотового оператора "Vodafone Украина" на территории ДНР", — сказал представитель командования, слова которого приводит РИА Новости.

    По его словам, диверсии предшествовали массированные хакерские атаки на серверы Минсвязи самопровозглашенной республики, "имеющие целью нарушить систему тарификации сотового оператора "Феникс", в настоящее время хакерские атаки продолжаются".

    "Мы обращаемся к представителям миссии ОБСЕ с просьбой поспособствовать началу восстановительных работ, так как в настоящее время жители ДНР лишены возможности общения со своими родственниками на Украине по средствам сотовой связи", — отметили в командовании ДНР.

    До конфликта на территории Донбасса работали несколько сотовых операторов. Украинский "Киевстар" одним из первых заявил о прекращении обслуживания абонентов на неподконтрольной Киеву территории. Это произошло зимой 2015 года. В том же году власти ДНР заявили о создании собственного сотового оператора "Феникс". В начале 2017 года обслуживать абонентов неподконтрольной Киеву части Донбасса прекратил оператор Lifecell. Связь "Vodafone Украина" продолжала действовать в этих районах Донбасса.

    Пресс-служба оператора "Vodafone Украина" заявляла, что с 9 января изменит тарифы для жителей, проживающих на территории ДНР и ЛНР: для жителей самопровозглашенных республик предусмотрен единый тариф – "Смартфон Стандартный", с абонентского счета ежедневно будут сниматься 3 гривны вне зависимости от того, пользуется человек связью или нет. Также абоненты не имеют права отказаться от перевода на такой тариф и не смогут выбрать любой другой.

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