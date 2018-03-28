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    Захарченко заявил об обострении ситуации в Донбассе

    Тема:

    Донбасс: новое перемирие (369)

    (обновлено: )19602
    Про словам главы непризнанной ДНР Александра Захарченко, "с утра началось обострение на линии фронта, на юге, есть раненые в тяжелом состоянии".
    Глава самопровозглашенной днр Александр Захарченко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе, есть тяжелораненые.

    Балкон со стеклами, выбитыми от взрыва, который произошел на автостоянке во дворе жилого дома на улице Челюскинцев в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "У нас с утра началось обострение на линии фронта, на юге. У нас есть раненые в тяжелом состоянии", — заявил Захарченко в среду вечером.

    Каких-либо подробностей глава непризнанной ДНР не сообщил. 

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    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. Ранее контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе подтвердила, что с 30 марта вводится "пасхальное" перемирие.

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    Напомним, 16 марта президент Петр Порошенко заявил, что режим "антитеррористической операции" в Донбассе завершен и изменен на "операцию Объединенных сил". Глава государства также напомнил, что Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому формат "антитеррористической операции" в регионе будет изменен на "операцию Объединенных сил".

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