Кто виноват в войне на Донбассе? Треть украинцев не знает ответа - опрос

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Более половины жителей Украины (52%) считают Россию и пророссийских ополченцев ответственными за боевые действия в Донбассе. При этом треть имеют неопределенное мнение на этот счет, 15% – возлагают вину на Украину. Об этом говорится в опросе, проведенном Киевским международным институтом социологии в феврале 2018 года по заказу "Детектор медиа".

Отвечая на вопрос о том, кто развязал войну в Донецкой и Луганской областях, 28% жителей западных областей либо назвали Украину, либо выбрали ответ "не имеют определенного мнения".

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В центре Украины 55% обвиняют Россию и ополченцев непризнанных ДНР и ЛНР, 14% – украинскую власть и 31% – не определились. На российскую агрессию в Донбассе указали треть опрошенных на Юге и Востоке страны, Украину обвинили 17-18%.

По мнению аналитиков, с учетом того, что бои на Востоке страны продолжаются уже 4 года, вышеуказанные данные являются негативным фактом, отмечают "Новости Донбасса".

"43% опрошенных ответили, что в аннексированном Крыму и на подконтрольной боевикам части Донбасса преследуют украиноязычных. 10% считают, что это русскоязычные подвергаются преследованиям на подконтрольной Украине территории", — отмечает издание.

Кроме того, согласно данным опроса, 33% считает, что в Украине слишком много пророссийских СМИ, 38% не имеют определенного мнения по этому вопросу.

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По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Ранее контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе подтвердила, что с 30 марта вводится "пасхальное" перемирие.