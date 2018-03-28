Волкер о предстоящем визите в Донбасс: хочу услышать ответ от России

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КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер приедет в Украину в конце апреля — в начале марта.

В интервью Голосу Америки он еще раз подчеркнул, что хочет побывать непосредственно в зоне конфликта в Донбассе, где в последнее время обострилась ситуация.

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"Я посещу восточную часть страны, чтобы увидеть зону конфликта с украинской стороны. Хочу встретиться с украинскими коллегами в Киеве. Но до этого очень хотелось бы услышать ответ от России, чтобы понимать, о чем мы можем говорить. В любом случае, очень важно держать внимание на этом конфликте, потому что там до сих пор происходит горячая фаза войны. Люди до сих пор воюют, умирают, отдают свои жизни, несут потери, население находится под огромным риском отключения воды, тепла, заражение среды. Это ужасно для людей. И думаю, люди, которые там проживают, должны знать, что мир это видит и беспокоится о них", — заявил Волкер.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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Ранее контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе подтвердила, что с 30 марта вводится "пасхальное" перемирие.