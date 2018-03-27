Донбасс: что местные жители думают об аресте Савченко

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали под обстрел на Донбассе, о чем сообщается на официальном мире миссии. Отмечается, что инцидент произошел в районе населенного пункта Пикузы Донецкой области. Наблюдатели услышали выстрелы, которые были неподалеку, после чего покинули район. Это произошло несколько дней назад.

Подробно об обстановке в зоне АТО в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков.

Расскажите нам об обстреле представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Что произошло, когда?

– Действительно, был этот обстрел, и не только на основании специального отчета миссии ОБСЕ можно говорить об этом, но и со слов местных жителей Коминтерново, которое нынче называется Пикузы, но находится на неподконтрольной территории.

Дело в том, что это зона, в которой, в общем-то, обстрелы сейчас происходят чаще всего. И я не думаю, что обстреливали специально представителей миссии ОБСЕ, просто именно там это нынешнее противостояние наиболее острое. И там действительно применяются как минометы, так и гранатометы, и южное направление — Широкино, Коминтерново, еще несколько небольших населенных пунктов под Мариуполем — это та горячая точка №1 на карте АТО, о которой нужно сейчас точно говорить.

Я точно знаю, что нет пострадавших среди представителей миссии, и этот обстрел, к счастью, закончился благополучно для них, но это не единственный инцидент за последние дни с миссией ОБСЕ. Их также не пустили в район "Вольво центра" в Донецке, это, скажем так, в прямой близости от территории бывшего Донецкого аэропорта, буквально километр-полтора. И когда такие вот инциденты учащаются, это косвенно говорит об определенном усилении напряженности в регионе. Это такой абсолютно субъективный взгляд, но когда такие сообщения приходят, обострения усиливаются.

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Какова ситуация на контрольно-пропускных пунктах? Говорили о проблемах работы этих пунктов, ведь они не перевели стрелки часов?

– Да, действительно, представители неподконтрольных территорий ДНР и ЛНР не стали переходить на наше время, не стали подстраиваться под работу украинских пунктов пропуска, и поэтому определенная напряженность, точнее сказать, какие-то такие негативные моменты возникли сегодня утром, но, тем не менее, очередей на пунктах пропуска сейчас нет.

Они все работают в штатном режиме, очереди там не превышают 50 машин, в некоторых местах вообще очередей нет, то есть, можно говорить, что здесь действительно штатная ситуация, и не возникает каких-то проблемных моментов. Люди очень быстро пересекают пункты пропуска, и система работает, она налажена, здесь все в порядке.

Какая сейчас гуманитарная ситуация на оккупированных территориях? Есть ли проблемы с продуктами?

– Нет, проблем с едой там нет однозначно, и, в общем-то, нет проблем даже с ассортиментом в магазинах, всего достаточно. Другое дело, что, я об этом неоднократно говорил, люди стремительно нищают, однозначно не хватает денег, не хватает работы.

Есть уже такой момент, когда ходят в магазины просто посмотреть на то, что там продается, это действительно так. При этом противоборствующая сторона пытается как-то этот социальный момент сдерживать, не поднимая коммунальные платежи, не поднимая цены на проезд, но, тем не менее, денег у людей действительно не хватает, и в общем-то с этим, наверное, ситуация усугубляется с каждым днем. Что будет дальше, сложно судить, но мне кажется, что перспектив к улучшению здесь не видится однозначно.

Здесь самое сложное сейчас, наверное, это проблемы со связью, потому что, когда ушел последний украинский оператор, местные операторы стали не справляться. И даже просто вызвать врача – это здесь проблема. Поговорить с кем-то, дойти до кого-то – это проблема.

Когда непогода случается, на днях был ледяной дождь, люди, находящиеся на расстоянии 100-150 м, просто не имели возможности общаться. Это, наверное, сейчас проблема №1 для Донецка.

Еще несколько недель назад один из украинских операторов обещал восстановить связь на Донбассе. Этого не произошло? Опять-таки решение приостановили?

– Собственно, это одностороннее решение тех людей, которые занимаются проблемами со связью с той стороны, которые контролируют рынок связи, и, в общем-то, все зависит от их доброй воли. Независимо от того, в Минске принимаются какие-то решения или не принимаются, рекомендаций той же ОБСЕ, пока решение с той стороны принято не будет, связь никто не возобновит.

Мы знаем, что в Луганске ситуация в общем-то более-менее контролируемая, там наш последний оператор работает, то в Донецке этого не произошло. А, еще раз повторюсь, местный оператор не справляется, дозвониться можно с 5-6 раза до своего собеседника, и не факт, что у вас это получится. Это проблема.

Что говорят на востоке об истории с нардепом Надеждой Савченко? Как комментируют события вокруг нее и обычные рядовые жители Донбасса, и руководство самопровозглашенной ДНР?

– Начнем с последнего. Условные руководители ДНР сразу открестились от истории с Савченко и сказали, что общались с ней исключительно в плане переговорного процесса по обмену пленными, никаких других разговоров они с ней не вели. Это их мнение.

То, что касается обычных людей – да, обсуждается. И здесь очень неоднозначная у людей позиция. Неожиданно, есть определенная симпатия к Савченко, потому что те вещи, которые она говорит, многих трогает, и многие с этим согласны. Я имею в виду момент возможного воссоединения, возможного диалога, в общем-то, диалога-то этого ждут. Другая часть категорически против, потому что Савченко воевала, и здесь есть радикально настроенные люди, которые по-своему радуются и достаточно ехидно обсуждают то, что вот наконец-то она попала за решетку и здесь.

То есть, повторюсь, мнения разделились, кто-то относится к ней с симпатией, кто-то с однозначной антипатией.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Депутат Верховной Рады Надежда Савченко

Пожалуй, еще и потому, что Савченко говорит популярные среди людей вещи, но часто противоположные по смыслу, если отслеживать ее речи, это действительно так. Что Вы скажете?

– Нужно опять же понимать, фильтровать, пропускать через себя, тем не менее, вот та ее какая-то риторика, которая популярна, находит своего слушателя, своего почитателя и на неподконтрольных территориях, это тоже факт.

К слову, кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин высказал мнение, что стремительная скорость, с которой развивается история вокруг Савченко, наталкивает на мысль, что ее хотят "накачать" рейтингом.