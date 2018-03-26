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    Вице-премьер о деле Савченко: Украине придется объяснить ситуацию Западу

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (220)

    (обновлено: )26703
    Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что Украине придется объяснить Западу, что происходит в деле Савченко.
    Депутат Верховной Рады Надежда Савченко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Ситуация с арестом народного депутата Надежды Савченко не повлияет негативно на Украину на международной арене, но объяснить ее придется.

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    Такое мнение высказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. 

    "Если этот процесс будет понятным и будет соответствовать праву, то я думаю, что никаким негативным способом эта ситуация не повлияет на Украину", — цитирует "Украинская правда" Климпуш-Цинцадзе.

    Политик отметила, что украинской стороне какое-то время придется разъяснять международным партнерам, что действительно произошло в ситуации вокруг Савченко.

    Савченко была задержана в четверг по подозрению в подготовке теракта в Верховной Раде. В пятницу Шевченковский районный суд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 20 мая. В суде она заявила, что объявляет голодовку.

    Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

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