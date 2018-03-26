Вице-премьер о деле Савченко: Украине придется объяснить ситуацию Западу

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Ситуация с арестом народного депутата Надежды Савченко не повлияет негативно на Украину на международной арене, но объяснить ее придется.

Такое мнение высказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Если этот процесс будет понятным и будет соответствовать праву, то я думаю, что никаким негативным способом эта ситуация не повлияет на Украину", — цитирует "Украинская правда" Климпуш-Цинцадзе.

Политик отметила, что украинской стороне какое-то время придется разъяснять международным партнерам, что действительно произошло в ситуации вокруг Савченко.

Савченко была задержана в четверг по подозрению в подготовке теракта в Верховной Раде. В пятницу Шевченковский районный суд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 20 мая. В суде она заявила, что объявляет голодовку.

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".