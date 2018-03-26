Доказательства вины Савченко: список будет дополняться

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Новых доказательств в уголовном производстве в отношении народного депутата Надежды Савченко быть не может. Об этом заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, отвечая на вопрос журналистов, появились ли новые доказательства по этому делу.

"Новых доказательств быть не может, потому что доказательства уже были собраны до того, как произошли события, о которых вы знаете", — сказал Виктор Кононенко.

Как известно, 22 марта парламент снял депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, одобрив ее задержание и арест. Шевченковский райсуд Киева 23 марта выбирает ей меру пресечения в уголовном производстве о попытке насильственного свержения государственного строя, в частности подготовку терактов в центре Киева.

Юридические перспективы дела Савченко в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала правозащитник, адвокат Валентина Теличенко.

УНИАН Валентина Теличенко

(текст публикуется на языке оригинала)

Представник СБУ Віктор Кононенко стверджує, що нових доказів у кримінальному провадженні щодо народного депутата Надії Савченко бути не може, оскільки всі докази зібрані. Вочевидь, йдеться про відео та аудіоматеріали, частину яких продемонстрували у парламенті, саме на них будуватиметься обвинувачення?

— Звичайно, я переконана, що не вичерпано перелік доказів тими доказами, які було презентовано в парламенті. У кожному разі докази буде відкрито у встановленому порядку стороні захисту, вона матиме час на те, щоб представити свої докази. Позиція заступника голови СБУ логічна і свідчить про те, що правоохоронці спочатку подбали про наявність доказової бази переконливої, а вже потім в останню мить, так би мовити, зупинили тих людей, яких вони підозрюють і готові доводити, що вони готували злочин. При тому, злочин дуже небезпечний для багатьох людей.

Як ви, як професіонал, можете оцінити лінію прокурорів і лінію захисту у суді?

— Я хотіла би сказати, що дуже красномовними були цитати самої підозрюваної, самої Надії Савченко, коли вона пробувала стверджувати, що злочину ніякого не було, і що зброю везли, якщо я правильно повторюю цитату, від ворога. Це тільки підкреслило в черговий раз те, що вона не усвідомлює, що насправді відбувалося або робить вигляд, що не усвідомлює, що насправді відбувалося. А відтак, суд не може зробити висновок про те, що вона є безпечною для суспільства. Сьогодні суд не вирішує — винувата вона чи не винувата. Сьогодні суд тільки вирішує, що треба для того, щоб підозрювана не уникла кримінальної відповідальності. І обвинувачення чітко сказало, що в неї є зв'язки з сепаратистами, надало докази цього, тому вона може втекти.

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І в ЛНР вже запропонували так званий політичний притулок Надії Савченко.

— Вони можуть що завгодно, вибачте на слові, триндіти. Але ми дивимося з точки зору України: чи може, чи не може підсудна, яка ймовірність, що підсудна втече туди. Ймовірність досить велика. Наступне питання, яке суд вирішує, чи є підсудна безпечною для суспільства, щоб застосувати той запобіжний захід, який не буде пов'язаний з позбавленням волі.

Сьогодні представники прокуратури казали про зв'язки, і вони називали терористичними організаціями ДНР і ЛНР. Представники захисту Надії Савченко сказали про те, що немає відповідного законодавства, яке б це встановило. Як тут можна довести сприяння тероризму?

— Я переконана, що в кожному разі немає підстав думати інакше. Що і в підозрі, і в наступному обвинувальному акті, який буде підготовлено, все буде сформульовано належним чином. Тобто ми не можемо говорити про колабораціонізм з чимось, що не є конкретною фізичною особою, або конкретною юридичною особою в українському правовому полі. Проте, ми знаємо імена тих людей, які є діячами, активістами цих злочинних організацій, цих терористичних організацій. Той факт, що немає в правовому полі визнання терористичними організаціями ЛНР, ДНР, не означає, що особи можуть чинити злочини, і що немає цих організацій як таких.

То насправді є в нас юридичне обґрунтування саме такій назві?

— Там можна дискутувати, можна ставити щось під сумнів, коли йдеться про визнання ЛНР, ДНР, наскільки точно з точки зору міжнародного права все, але це ніяким чином не впливає на статус Надії Савченко як такої.

Сьогодні вона сказала про те, що вона не буде розголошувати державної таємниці, на відміну від генпрокурора.

— Не треба сприймати її слова за чисту монету. Якщо хтось має відомості про розкриття конкретних відомостей, які становлять державну таємницю, то він про це повинен повідомити правоохоронним органам у встановленому порядку. Говорити абстрактні речі, що він розголосив, яку саме державну таємницю. А звідки відомо Надії Савченко про ту державну таємницю, яка була розголошена? Надія Савченко взагалі завжди була схильна говорити надто багато, при цьому говорити таких фраз, до яких вона ставиться, мені здається, дуже легковажно. А слухачі потім пробують знайти з тим великий сенс, і не треба буквально сприймати те, що вона сказала. Треба зважати на суб'єктивізм Надії Савченко, на її особистісні характеристики, на її манеру висловлюватися. Тому я би не реагувала на такі заяви.

Адвокати спиралися на одну зі статей, що інкримінують Савченко, щодо незаконного поводження зі зброєю.

— Це не єдина стаття, яку інкримінують, так що… Знаєте, захист повинен працювати. Захист повинен шукати будь-які можливості зачепитися. Є тактика захисту, яку ми зараз не будемо обговорювати, але,в принципі, захист має право діяти на межі фолу. Бо основне — знайти недоліки в тій доказовій базі, яка вже представлена прокурором, бо прокурор зобов'язаний довести винуватість підзахисної, а захист всього лише захищає. Суд оцінює аргументи обох сторін. І якщо об'єктивно подивитися на ситуацію і проаналізувати, то я не бачу підстав не застосувати, на жаль, для підозрюваної тримання під вартою. Занадто тяжкі статті і занадто відверто вона говорила про те, що вона допускає 400 смертей тощо. І вона в суді ніяким чином не спростувала це. Навпаки, вона тільки погіршила свою ситуацію особистими власними виступами.

Напомним, политолог Алексей Якубин считает, что необходимости в предоставлении Верховной Радой разрешения на арест Надежды Савченко в сложившейся ситуации не было, и это свидетельствует о высоком уровне политизации уголовного производства против нее.

В свою очередь политолог Руслан Бортник отметил, что грань героя и террориста в Украине зависит от лояльности к власти.