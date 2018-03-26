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    Политика

    Суд назвал дату рассмотрения апелляции на арест Савченко

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (223)

    (обновлено: )9701
    Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Надежды Савченко назначено на 29 марта.
    Апелляционный суд Киева
    Украинское фото Косарев Александр

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева рассмотрит в четверг жалобу защиты депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко на ее арест, сообщила в понедельник пресс-служба суда.

    Тарас Чорновил. Архивное фото
    УНИАН
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    По версии Генпрокуратуры, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. При этом Савченко объявила голодовку. Защита депутата Рады в понедельник подала апелляционную жалобу на ее арест.

    "Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи… о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении… Савченко Н.В. назначено на 29 марта 2018 года (13.30), зал судебных заседаний № 201", — говорится в сообщении.

    Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

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