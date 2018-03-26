ГПУ проверяет причастность Медведчука к делу Савченко

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины проверяет причастность лидера движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука к уголовным производствам нардепа Надежды Савченко и главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемых в подготовке терактов, заявил генпрокурор Юрий Луценко.

В пятницу, 23 марта, суд избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей на два месяца, до 20 мая, без альтернативы внесения залога. Защита нардепа обжаловала решение об аресте, а подозреваемая она объявила голодовку.

Ранее советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что контрразведка должна проверить возможную причастность Медведчука к уголовным делам Савченко и Рубана.

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"Вторая часть, более серьезная, это возможное причастие самого господина Медведчука к деятельности Рубана и Савченко, и мы изучаем их контакты. Большего в эфир я сказать не могу", — сказал Луценко в эфире телеканала ICTV.

Также генпрокурор отметил, что у прокуратуры "есть вопросы к деятельности "Украинского выбора" как центра антиукраинской пропаганды".

При этом он уточнил, что Служба безопасности Украины и военная прокуратура проводили спецоперацию в отношении Рубана и Савченко со средины прошлого года.

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

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Напомним, 22 марта Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года по обвинению в причастности к убийству российских журналистов в Донбассе, однако в конце мая 2016 года она была помилована, после чего вернулась на родину.