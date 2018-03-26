Савченко разрешили встретиться с сестрой и матерью в СИЗО

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Сестре и матери нардепа Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов и находящейся в СИЗО в Киеве, разрешили с ней встретиться. Об этом сообщил адвокат политика Виктор Чевгуз.

"Предоставили разрешение на свидание сестре Надежды и матери, они воспользуются им", — сказал Чевгуз в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, сестре депутата разрешили передать в СИЗО телевизор, книги и другие вещи, но не воду. Адвокат также отметил, что Савченко немного похудела в СИЗО, но заявила, что у нее пока нет потребности в медицинской помощи.

По версии Генпрокуратуры, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. При этом Савченко объявила голодовку. Защита Савченко подала апелляцию на ее арест.

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".