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    В преддверии перемирия. Военные заявили о десятках обстрелов в Донбассе

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    Донбасс: новое перемирие (367)

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    По данным пресс-центра военной операции, за сутки их позиции были обстреляны 32 раза, между тем, обошлось без погибших и раненых.
    Украинский военный
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Военные заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 32 раза открывали огонь по их позициям, сообщает в среду пресс-центр военной операции силовиков в Facebook.

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    "Ни один украинский воин не пострадал", — уточняется в сообщении.

    Как сообщалось ранее, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали танки украинских силовиков в Донбассе за пределами мест хранения, предназначенных для отведенного вооружения.

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