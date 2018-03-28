В преддверии перемирия. Военные заявили о десятках обстрелов в Донбассе

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Военные заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 32 раза открывали огонь по их позициям, сообщает в среду пресс-центр военной операции силовиков в Facebook.

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"Ни один украинский воин не пострадал", — уточняется в сообщении.

Как сообщалось ранее, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали танки украинских силовиков в Донбассе за пределами мест хранения, предназначенных для отведенного вооружения.