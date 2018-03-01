Союз с Россией. Захарченко назвал приоритет внешней политики ДНР

ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко назвал союз с Россией важнейшим приоритетом внешней политики ДНР, передает РИА Новости.

"Считаю, что союз с Россией является важнейшим приоритетом внешней политики республики. Общее будущее с Россией — наш твердый выбор. Это уже происходит. Интеграция — культурная, экономическая, гуманитарная — уже идет, и мы с этого пути не свернем", — сказа Захарченко в ходе своего выступления на конференции общественного движения "Донецкая республика" в Донецке.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.