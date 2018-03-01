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    Союз с Россией. Захарченко назвал приоритет внешней политики ДНР

    (обновлено: )24960
    ПО словам главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, в ДНР уже происходит культурная, экономическая и гуманитарная интеграция с Россией.
    Лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко назвал союз с Россией важнейшим приоритетом внешней политики ДНР, передает РИА Новости.

    Петр Олещук
    Фото с личной страницы Петра Олещука в Facebook
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    "Считаю, что союз с Россией является важнейшим приоритетом внешней политики республики. Общее будущее с Россией — наш твердый выбор. Это уже происходит. Интеграция — культурная, экономическая, гуманитарная — уже идет, и мы с этого пути не свернем", — сказа Захарченко в ходе своего выступления на конференции общественного движения "Донецкая республика" в Донецке.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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