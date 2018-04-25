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    Общество

    Школьники на стадионе в Донецке выложили портрет Захарченко из картонок

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    В самопровозглашенной ДНР и в частности в Донецке проходят репетиции ко "дню республики" 11 мая. По данным СМИ, в рамках подготовки местных школьников свезли на стадион "Олимпийский".
    Александр Захарченко. Архивное фото
    RIA News Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В Донецке, который находится под контролем ополченцев самопровозглашенной ДНР, проходят репетиции ко "дню республики" 11 мая, передают "Новости Донбасса". 

    Издание отмечает, что в рамках подготовке к мероприятию школьники на одном из секторов стадиона "Олимпийский" тренировались выкладывать из листов картона портрет главы непризнанной ДНР Александра Захарченко.

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    Соответствующая фотография была опубликована одним из участников репетиции в соцсети (см. ниже).

    Новости Донбасса
    Захарченко из картонок на стадионе в Донецке

    Также было опубликовано видео с репетиции (см. здесь).

    Ранее сообщалось, что во вторник вечером, 24 апреля, в Донецке произошел крупный пожар на территории шахты "Куйбышевская". 

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