Теперь Порошенко - 100%-й диктатор. Соцсети о законе по Донбассу

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Нашумевший закон о реинтеграции Донбасса, принятый Верховной Радой в четверг, 18 января, в котором РФ все же назвали "агрессором", продолжает будоражить общественность и остается самой горячей темой для обсуждений в соцсетях. Анализируют все: и отказ разорвать договор о дружбе с Россией, и продолжение торговли, теперь уже с соседом-"агрессором"…

Однако, копнув глубже, в соцсетях нашли немало иных интересных аспектов нового закона: "Из самого прекрасного — разрешение проникать в жилье граждан без санкции суда. И теперь это будут делать не только военные и правоохранители, но и непонятно кем "привлеченные другие лица"; " ДНР и ЛНР — больше не террористы, а "пособники оккупанта". Все, кто сидят по 258-3 за сотрудничество с ДНР и ЛНР — отныне сидят незаконно".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook