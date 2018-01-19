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    Аналитика и комментарии

    Теперь Порошенко - 100%-й диктатор. Соцсети о законе по Донбассу

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (353)

    (обновлено: )1731210
    Скандальный закон о реинтеграции Донбасса принят и направлен на подпись президенту. Однако подпишет ли его гарант в таком виде, и какие "подводные камни" кроются в многострадальном документе? Что пишут об этом сами украинцы в соцсетях?
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    УНИАН
    Закон по Донбассу: депутаты сами не понимают, что приняли — юрист

    Нашумевший закон о реинтеграции Донбасса, принятый  Верховной Радой в четверг, 18 января, в котором РФ все же назвали "агрессором", продолжает будоражить общественность и остается самой горячей темой для обсуждений в соцсетях. Анализируют все: и отказ разорвать договор о дружбе с Россией, и продолжение торговли, теперь уже с соседом-"агрессором"…

    Однако, копнув глубже, в соцсетях нашли немало иных интересных аспектов нового закона: "Из самого прекрасного — разрешение проникать в жилье граждан без санкции суда. И теперь это будут делать не только военные и правоохранители, но и непонятно кем "привлеченные другие лица"; " ДНР и ЛНР — больше не террористы, а "пособники оккупанта". Все, кто сидят по 258-3 за сотрудничество с ДНР и ЛНР — отныне сидят незаконно".

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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