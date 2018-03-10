Депутаты Рады проанализировали, как скоро может состояться принятие закона об Антикоррупционном суде, назначение нового состава ЦИК и главы Нацбанка, а также прокомментировали наиболее важные законы, которые рассмотрят на этой неделе.
Народные депутаты Роман Семенуха и Людмила Денисова прокомментировали, какими качествами должен обладать кандидат на должность омбудсмена, а также предположили, почему замену Лутковской до сих пор не нашли.
Как уточнил Роман Семенуха, коалиция не исчерпала свои возможности, однако следует "немедленно прекратить практику применения голосов людей, которые полтора года назад своим голосованием за законы 16 январе толкнули страну в хаос".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.