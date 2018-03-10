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    Роман Семенуха

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Здание Центральной избирательной комиссии (ЦИК)
    "Договорняк" рулит. Нардепы о назначении главы НБУ и новой ЦИК
    08:04 07.02.2018
    489Политический кризис: страна в тупике
    Депутаты Рады проанализировали, как скоро может состояться принятие закона об Антикоррупционном суде, назначение нового состава ЦИК и главы Нацбанка, а также прокомментировали наиболее важные законы, которые рассмотрят на этой неделе.
    Народный депутат Роман Семенуха. Архивное фото
    Законы Порошенко и полное фиаско Украины - Семенуха
    18:37 05.10.2017
    2482Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По мнению народного депутата Романа Семенухи, предложенные Администрацией президента законы о реинтеграции Донбасса — полная капитуляция государства.
    Народный депутат Роман Семенуха. Архивное фото
    Список кандидатов в министерства. Опрос депутатов
    08:59 02.10.2017
    121Горячая осень 2017: новый политсезон
    Фракции шантажируют друг друга, и нет договоренности по кандидатурам руководителей ключевых министерств и ведомств, считает нардеп Роман Семенуха.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Депутат о причине переноса голосования по важным законам
    17:08 26.05.2017
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    Народный депутат Роман Семенуха в эфире "ГС" отметил, что 25 мая законопроект о кибербезопасности Верховная Рада не смогла принять именно из-за того, что многие депутаты проигнорировали заседание.
    Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека
    "Шило на мыло". Депутат о новом возможном омбудсмене
    12:42 04.05.2017
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    Народные депутаты Роман Семенуха и Людмила Денисова прокомментировали, какими качествами должен обладать кандидат на должность омбудсмена, а также предположили, почему замену Лутковской до сих пор не нашли.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Нардеп: "Самопомич" потребует пересмотра отношений между участниками коалиции
    01:37 02.09.2015
    187Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    Как уточнил Роман Семенуха, коалиция не исчерпала свои возможности, однако следует "немедленно прекратить практику применения голосов людей, которые полтора года назад своим голосованием за законы 16 январе толкнули страну в хаос".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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