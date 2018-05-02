Карасев: олигархи выводят новых героев на политическую арену

РИА Новости Украина

Согласно результатам исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг", 75% опрошенных считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении. Постепенно растет запрос на перемены. Сегодня почти 70% опрошенных считают, что стране нужны радикальные преобразования. В среде почти всех электоральных групп, за исключением сторонников действующей власти, количество тех, кто требует изменений, превышает количество сторонников стабильности, или возврата в прошлое.

В обществе растет требование модернизации политической среды. 46% опрошенных выразили готовность поддержать новые политические проекты, и только треть голосовала бы за парламентские партии. Больше всего тех, кто хочет перемен в политической жизни среди молодежи, более обеспеченных респондентов и жителей городов. Даже в среде сторонников "старых" партий не менее трети готовы искать им альтернативу.

Новые лица в украинской политике пользуются высоким уровнем доверия среди граждан. Святославу Вакарчуку доверяют 33% опрошенных, не доверяют — 47%, Владимиру Зеленскому доверяют 32%, не доверяют — 50%. Анатолию Гриценко доверяют 26%, Юлии Тимошенко — 20%, Олегу Ляшко — 17%, Юрию Бойко — 18%, Владимиру Гройсману — 17%, Андрею Садовому — 17%, Вадиму Рабиновичу — 14%, Валентину Наливайченко — 14%, Петру Порошенко — 13%, Олегу Тягнибоку — 11%, Арсению Яценюку 8%.

В президентском рейтинге лидирует Ю.Тимошенко, ее готовы поддержать 9% среди всех опрошенных, А.Гриценко – 7%, Ю.Бойко, С.Вакарчука, В.Зеленского – по 6%, П.Порошенко, О.Ляшко – 5%, В.Рабиновича – 4%, А.Садового – 2%, В.Наливайченко, О.Тягнибока, А.Яценюка – 1%, другого кандидата – 11%, еще треть – не определились или не намереваются голосовать.

Лидером антирейтинга является П.Порошенко. Почти половина опрошенных не проголосовали бы за него ни при каких условиях. Антирейтинг А.Яценюка – 26%, О.Ляшко – 25%, Ю.Тимошенко – 24%, О.Тягнибока – 18%, Ю.Бойко – 17%, В.Рабиновича – 16%.

Как отмечает политолог Вадим Карасев, в последнем опросе группы "Рейтинг" кроме самих рейтингов политиков и партий социологи указывают на запрос на поддержку новых партий. Социологи говорят, что в 2018 году 46% опрошенных готовы поддержать новые партийные проекты и только треть респондентов поддерживает парламентские партии. Более того, среди электората "старых" партий не менее трети хотят новых партпроектов.

"В списке социологов несколько новых проектов. "Слуга народа" Зеленского (9%), о которой никто не знает, попала в рейтинг благодаря популярности 95 квартала. А вот АПУ(3%) и УКРОП (2%) приблизились к проходному барьеру, получив свою реальную поддержку на выборах в ОТГ. И здесь будет интересно наблюдать борьбу лидерских, медийных проектов, и политических, командных. Можно сравнить две стратегии: в УКРОПЕ уже несколько месяцев идет праймериз, на котором будет выбран кандидат для президентской кампании. Среди участников – Куприй, Шевченко, последний, скорее всего, выиграет праймериз. Для молодой партии участие своего кандидата в президентской кампании – реальный политический задел на будущее, на выборы в парламент. А что известно о "Слуге народа", Зеленском, есть ли партия у Вакарчука? Кажется, еще даже нет никаких заявлений о намерениях. Просто олигархи пробуют новых героев для политической сцены?" — подчеркивает политолог на свой странице в соцсети.

Почему так важна связка партии и кандидата (лидера)? Потому что эта платформа для политического курса и организационной силы, отмечает Вадим Карасев.

"Тимошенко так долго остается лидером, в том числе благодаря организационному и политическому ресурсу "Батькивщины". А вот слабость Порошенко как в том, что БПП не стало оргресурсом и политплатформой для президента. Так кто тогда сможет составить Тимошенко конкуренцию? Может пора играть по правилам, как УКРОП, АПУ, а не делать ставку на шоу?" — считает Вадим Карасев.