Киев и Варшава вступили в "длительную полосу недоразумений" – Карасев

РИА Новости Украина

Разногласия Украины и Польши в вопросах исторической памяти приводят к тому, что отношения двух стран ждет длительная полоса недоразумений, трещин и противоречий, считает политолог Вадим Карасев.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда, пишут РИА Новости.

Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.

"Это (польский закон о запрете "бандеровской идеологии" – Ред.) не улучшит отношения между Польшей и Украиной. Понятно, что мы вступили в длительную полосу недоразумений, трещин и противоречий в отношении двух стран, особенно в области исторической политики, национальной политики. Но на данном этапе вряд ли это скажется существенно на межгосударственных отношениях", — сказал Карасев в комментарии.

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Вместе с тем, по его мнению, сейчас есть ряд геополитических факторов, в частности разногласия с Россией, которые объединяют Киев и Варшаву и "могут перекрывать, нейтрализовывать, смягчать противоречия" в области истории и столкновение польского и украинского национализма.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.