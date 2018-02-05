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    Киев и Варшава вступили в "длительную полосу недоразумений" – Карасев

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    Украина - Польша: Бандера раздора (399)

    (обновлено: )31501
    По мнению эксперта, сейчас есть ряд геополитических факторов, в частности разногласия с Россией, которые объединяют Киев и Варшаву, и они "могут нейтрализовывать противоречия".
    Вадим Карасев. Архивное фото
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Разногласия Украины и Польши в вопросах исторической памяти приводят к тому, что отношения двух стран ждет длительная полоса недоразумений, трещин и противоречий, считает политолог Вадим Карасев.

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    Сенат (верхняя палата парламента) Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда, пишут РИА Новости.

    Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.

    "Это (польский закон о запрете "бандеровской идеологии" – Ред.) не улучшит отношения между Польшей и Украиной. Понятно, что мы вступили в длительную полосу недоразумений, трещин и противоречий в отношении двух стран, особенно в области исторической политики, национальной политики. Но на данном этапе вряд ли это скажется существенно на межгосударственных отношениях", — сказал Карасев в комментарии.

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    Вместе с тем, по его мнению, сейчас есть ряд геополитических факторов, в частности разногласия с Россией, которые объединяют Киев и Варшаву и "могут перекрывать, нейтрализовывать, смягчать противоречия" в области истории и столкновение польского и украинского национализма.

    В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

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