Назначение Джозефа Кофера Блэка - это не рядовое назначение для украинского бизнеса, уверен политолог Вадим Карасев. Он предполагает, что американцы таким образом строят свой новый мост в Украину - через частный газовый бизнес.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.