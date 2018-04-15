Тимошенко, Порошенко или Вакарчук? Карасев о кандидатах в президенты

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Фактически избирательная гонка уже началась. А до плебисцита, тем временем, год — 31 марта 2019 года в Украине пройдут очередные выборы главы государства. Тем временем эксперты уже начинают предполагать сценарии избирательной кампании. Основные из них такие.

Сценарий 1. Порошенко станет единым кандидатом от коалиции, а Арсений Яценюк, Арсен Аваков и Владимир Гройсман на выборы не пойдут. И если Порошенко обеспечит себе поддержку НФ и Гройсмана, то его оппоненту, кто бы это ни был, придется противостоять ресурсам обоих лагерей.

Сценарий 2. На Порошенко не будет работать вся властная команда, потому что отдельными лагерями пойдет и премьер и министр внутренних дел и бывший премьер. А президент не выйдет даже во второй тур.

Сценарий 3. На арену выходит "украинский Макрон" Святослав Вакарчук. Но будет ли сделана ставка на Вакарчука и примет ли сам Святослав решение идти в президенты — пока сказать трудно. "Украинским Макроном" также может стать Анатолий Гриценко.

Сценарий 4. В гонку вмешивается Владимир Зеленский, который от политики всячески открещивается. Но партия с названием "Слуга народа" уже зарегистрирована.

Сценарий 5. Партии, ориентированные на бывших избирателей "Партии регионов" и коммунистов выберут единого кандидата. Но тут не понятно договорятся ли Юрий Бойко с Вадимом Рабиновичем или нет.

Подробнее о том, как будет разворачиваться избирательная гонка-2019, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал политолог, политтехнолог, директор "Института глобальных стратегий" Вадим Карасев.

Сейчас избирательная кампания началась или нет? Есть ли понимание, кто будет ключевыми игроками на грядущих президентских выборах?

— Нет, безусловно, она началась. Вы посмотрите, социологи почти каждую неделю выкладывают опросы, идут праймериз внутрипартийные. Даже Сакварелидзе говорил о том, что "Рух новых сил" тоже будет проводить праймериз для того, чтобы был кандидат на президентские выборы.

Потому что надо учитывать, что во многом логика президентской кампании будет диктоваться тем, что президентские выборы идут перед парламентскими. Поэтому каждая партия, которая рассчитывает на будущее парламентское представительство, должна иметь своего лидера-локомотива, который должен получить максимум для них голосов для того, чтобы потом их конвертировать на парламентские выборы в парламентское представительство. Это тоже важный момент.

Наверное, поэтому пока и колеблется НФ, Гройсман, потому что они могут теоретически, гипотетически пойти одной колонной вместе, колонной исполнительной власти, поддержав президента. А дальше что? Какие гарантии на парламентские выборы получит НФ и Гройсман, если учитывать, что у Гройсмана по некоторым опросам есть 4,2% электоральной поддержки?. Стало быть, 5% уже рядом.

Значит, если хорошо поработать, подтянуться, то можно получить 8% и затем уже иметь свою фракцию в парламенте. А не договариваться на каких-то невыгодных условиях с действующим президентом.

Это же касается и Кличко. Поэтому полным ходом идет избирательная кампания. Хотя, надо еще обратить внимание на то, в какой модели она пройдет. Она может пройти по модели таких конкурентных, хотя и не совсем честных и чистых выборов, как это было у нас неоднократно, и как правило. Либо она может пройти в такой модели управляемых выборов, к чему стремится, как я вижу и по ситуации Савченко, и по другим признакам, нынешняя исполнительная власть.

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Потому что управляемая модель президентских выборов с упором на силовой фактор, на поиск агентов, разных нехороших людей или иностранных спецслужб, конечно же, дает возможность исполнительной власти получить некую фору, некий бонус с самого начала, с самого старта избирательной кампании. Так что я не исключаю.

Тут еще идет отработка, по какой модели, все-таки, условно, пойдет избирательная кампания. По собственно нашей, украинской — конкурентной безалаберной, с разного рода компроматами, подставами, либо же мы будем двигаться к, условно говоря, управляемой модели выборов.

Вы видите, чтобы кто-то из украинских политиков возделывал пока еще безхозное электоральное поле не определившихся?

— Нет, я думаю, что уже не появятся такой мистер Икс, какая-то темная лошадка или украинский Макрон. Мы же видим, что у Вакарчука, Зеленского и еще некоторых таких персонажей, неполитических политиков потолок — 6-7%, максимум — 8%. А это значит, что не определившиеся либо будут против всех, либо не пойдут, будет низкая явка, либо они вынуждены будут определяться на лидеров, потому что, как правило, не определившиеся ближе к дню голосования склонны голосовать за лидеров. Потому что они не видят смысла голосовать за тех, кто проиграет.

Поэтому не определившиеся будут выбирать между лидерами, прежде всего Тимошенко и вторым человеком. Вот, кстати говоря, почему рейтинг Тимошенко растет сейчас, почему с ноября по февраль-март он достаточно серьезно вырос. Потому что не определившиеся начинают уже потихонечку определяться в пользу лидеров кампании.

УНИАН Юлия Тимошенко

И пока лидер — Тимошенко, поскольку действующий президент пока отстает из-за того, что Гройсман в этих списках есть. А если Гройсмана и Порошенко объединить, то у них второе-третье место есть. Вот отсюда главная интрига сейчас на данном этапе — пойдет ли исполнительная власть одним кандидатом либо все-таки будет две колонны — президентская и, условно говоря, премьерская.

Политолог Николай Давидюк отметил, что к осени многие из "сказочных замков" будут разрушены, и будет кристаллизоваться уже более настоящий устойчивый рейтинг поддержки кандидатов в президенты.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як Ви вважаєте, хто є найбільш ризикованим суперником для діючого голови держави, а хто може стати найбільш бажаним суперником у другому турі?

— З кожною новою соціологією теза, що Порошенко потрапляє у другий тур, виглядає все менш правдоподібною, оскільки у нього зменшується рейтинг. Якщо рейтинг буде спадати з такою ж динамікою, коли він опуститься нижче 6%, то вже будуть говорити, не кого вивести в другий тур, а як самому потрапити в другий тур. А вже ближче до 5% будуть думати, кого поставити замість себе.

Сайт Президента Украины Петр Порошенко. Архивное фото

Але зрозуміло, що сьогодні йде боротьба компроматів, йде боротьба кандидатів. І я думаю, що цей список кандидатів, які є сьогодні, не завершений. Ближче до осені, я думаю, десь жовтень, можливо, з'являться кілька нових кандидатів. Хтось — очікуваний, типу Вакарчука, хтось — неочікуваний.

Хто теж буде претендувати на першу посаду. Тому я думаю, що те, що є зараз, це все ж таки проміжні кандидати. Бо в частини з них рейтинг надзвичайно "повітряний", він створений часто на порожньому місці, на помилках влади, на популізмі. Але це не є рейтинг, який має під собою певне підґрунтя. Коли невоюючий генерал під час війни має 10%, то виникає питання, чи справжній це рейтинг.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Солист группы "Океан Эльзи" Святослав Вакарчук. Архивное фото

Я думаю, що до осені багато з таких казкових замків будуть зруйновані, і буде кристалізуватися такий вже більш справжній стійкий рейтинг. Друге, всі кандидати будуть намагатися у якийсь момент переходити в достатньо брутальну жорстку гру. До цього треба бути готовими. Третє — український виборець не до кінця визначився, 40%, а я думаю, у реальності 50% не знають, за кого будуть голосувати.

Зазвичай, цей вибір від найгіршого із тих поганих кандидатів.

К слову, политтехнолог Ярослав Макитра считает, что Кличко может получить значительную поддержку избирателей на выборах президента, но при ряде обстоятельств.

А политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник высказал мнение, что на выборах-2019 президентом Украины может стать любой кандидат.