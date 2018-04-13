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    РФ не сможет обойтись без ГТС Украины - Порошенко

    (обновлено: )53706
    Как отметил президент Петр Порошенко, Россия не обойдется без украинской газотранспортной системы в любом случае, после 2019 года в том числе.
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко уверен, что Россия не обойдется без газотранспортной системы Украины, в том числе и после 2019 года.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
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    "Я хочу еще раз отметить: Россия не обойдется без украинской газотранспортной системы в любом случае, после 2019 года в том числе", — сказал президент в интервью телеканалам, которое транслировал в пятницу вечером телеканал "Прямой". Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года.

    При этом он отметил, что Украина готова транспортировать до 150 миллиардов кубов газа в год по своей территории.

    Также Порошенко уверен, что Украина получит 4,6 миллиарда кубов от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

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    Ранее во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что реализация проекта "Северный поток-2" невозможна без определения будущей роли украинского транзита.

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