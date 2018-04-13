Порошенко назвал упраздняемые пункты в договоре о дружбе с РФ

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев намерен прекратить положения по военному и стратегическому сотрудничеству договора о дружбе с РФ.

Накануне Порошенко заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект о немедленном одностороннем прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что поддерживает инициативу президента.

"После принятия закона о реинтеграции Донбасса появился официальный термин в украинском законодательстве и в международных документах — "российская агрессия". И в связи с агрессией Украина имеет право приостановить и нормы о стратегическом партнерстве, и нормы по военному сотрудничеству, и нормы по военно-техническому сотрудничеству, и много других норм, которые не в интересах Украины", — заявил Порошенко в интервью телеканалам.

Он также заявил, что положения о суверенитете и территориальной целостности страны останутся в силе.

"Твердо остаются нормы о суверенитете, территориальной целостности и независимости Украины, о международно признанных границах, которые зафиксированы в этом договоре. То, что на сегодня обязательно работает на нас, останется. Эта модель в ближайшее время будет предложена мною Верховной Раде", — добавил Порошенко.

Ранее замглавы МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что договор о дружбе России с Украиной необходимо разорвать, но с учетом внешнеполитической ситуации нужно заключить договор в другом формате. При этом первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявляла, что Киев не намерен денонсировать договор о дружбе с РФ, отметив, что Украина "наоборот, намерена требовать от России выполнять положения этого документа".

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Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Договор был подписан на десятилетний срок с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.