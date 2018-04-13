Порошенко в разговоре с журналистами обратился к Путину на "ты" и нахамил

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Ответственность за вооруженный конфликт на востоке Украины "лежит на президенте России Владимире Путине", считает президент Петр Порошенко. Его слова приводит пресс-служба.

Говоря в интервью телеканалам о международных миротворцах ООН в зоне конфликта в Донбассе, Порошенко отметил, что еще полтора-два года назад "мир слышать не хотел о миротворцах", аргументируя такую позицию "большими затратами на обеспечение работы миссии" и "отсутствием желания помочь Украине" вернуть территории под контроль.

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"На сегодняшний день уже создается атмосфера, что миротворцы нужны, без миротворцев нельзя. И ты не можешь, уважаемый господин Путин, либо неуважаемый, объяснить миру, а почему ты против. Значит, это на тебе лежит ответственность за ежедневные ранения и убийства украинских военных и украинских гражданских, на тебе лично лежит ответственность за развертывание войны и агрессии против нашего государства", — сказал украинский президент.

Он уверен, что его российский коллега может прекратить гибель мирных людей и украинских военных в Донбассе: "Ты очень легко это можешь сделать — это неприменение права вето (в Совете Безопасности ООН — Ред). Больше от тебя никто ничего не требует".

Также Порошенко сообщил, что о желании принять участие в миротворческой миссии в Донбассе заявили уже более 40 стран, среди которых Канада, Австрия, Финляндия, Швеция и государства "Большой семерки".