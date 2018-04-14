Вынужденный шаг. Порошенко прокомментировал удар по Сирии

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что удар США, Франции и Британии по Сирии был вынужденным, но оправданным шагом.

Он считает его справедливым ответом на возможную химическую атаку в Думе.

"Рассматриваем точечный удар международной коалиции против объектов военной химической инфраструктуры режима Асада как вынужденный, но оправданный шаг. Это — справедливый ответ на факт совершения жестокого преступления против человечности — химической атаки в Думе 7 апреля, унесшей жизни десятков невинных людей", — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

Он также заявил, что Украина призывает задействовать все возможные механизмы и инструменты ООН для предупреждения подобных преступлений диктаторских режимов в будущем.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО.