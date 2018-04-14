ЕС о разрешении конфликта в Сирии: только политический путь

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Евросоюз подтверждает, что не может быть другого пути разрешения конфликта в Сирии, кроме политического, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Евросоюз повторяет, что не может быть иного решения сирийскому конфликту, кроме политического. У нас есть общая цель по предотвращению любой эскалации насилия, которое может трансформировать сирийский кризис в более широкую региональную конфронтацию, с неисчислимыми последствиями для Ближнего Востока и, конечно, для всего мира", — говорится в заявлении.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 по Киеву до 5.10 по Киеву они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.