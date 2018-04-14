Адекватная реакция: Турчинов об ударах коалиции по Сирии

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что силы коалиции продемонстрировали свою профессиональную и адекватную реакцию на использование химического оружия режимом Башара Асада.

"Американские военные и их союзники нанесли точечные удары по сирийским военным объектам, продемонстрировали свою профессиональную и адекватную реакцию на использование химического оружия режимом Асада. Агрессивные заявления и предупреждения Кремля, благодаря военной помощи которого продолжает существовать сирийский режим, не смогли остановить справедливого наказания", — написал Турчинов на своей странице в Facebook.

Александр Турчинов, facebook Пост Александра Турчинова

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США своими действиями в Сирии еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу, несут страдания мирному населению, а также провоцируют новую волну беженцев.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 по Киеву до 5.10 по Киеву самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.