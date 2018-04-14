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    Адекватная реакция: Турчинов об ударах коалиции по Сирии

    Тема:

    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (111)

    (обновлено: )807211
    По мнению секретаря СНБО Александра Турчинова, силы коалиции в Сирии продемонстрировали профессиональную и адекватную реакцию.
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что силы коалиции продемонстрировали свою профессиональную и адекватную реакцию на использование химического оружия режимом Башара Асада.

    "Американские военные и их союзники нанесли точечные удары по сирийским военным объектам, продемонстрировали свою профессиональную и адекватную реакцию на использование химического оружия режимом Асада. Агрессивные заявления и предупреждения Кремля, благодаря военной помощи которого продолжает существовать сирийский режим, не смогли остановить справедливого наказания", — написал Турчинов на своей странице в Facebook.

    Александр Турчинов, facebook
    Пост Александра Турчинова

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США своими действиями в Сирии еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу, несут страдания мирному населению, а также провоцируют новую волну беженцев.

    Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 по Киеву до 5.10 по Киеву самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.

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