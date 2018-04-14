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    МО РФ об ударе по Сирии: большая часть ракет была сбита на подлете к целям

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    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (104)

    (обновлено: )1831142
    В Минобороны России сообщили, что сирийская система ПВО вела противовоздушный бой и зачительная часть крылатых ракет были сбиты на подлете к целям.
    Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Сирийская система ПВО вела противовоздушный бой, значительная часть ракет была сбита на подлете к целям, сообщает Минобороны РФ.

    Удары по Сирии
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    "Сирийская система ПВО вела противовоздушный бой. Значительная часть крылатых ракет и авиационных ракет класса "воздух-земля" были сбиты на подлете к целям", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.

    Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 по Киеву до 5.10 по Киеву самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", указало МО РФ.

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