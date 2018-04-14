Германия не будет участвовать в военной операции в Сирии

TOBIAS SCHWARZ / AFP

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Германия не собирается участвовать в военной операции в Сирии, такое решение принято по согласованию с партнерами, заявил в субботу в интервью Spiegel глава немецкого МИД Хайко Маас.

"В этом конфликте это не та роль, которую мы, по согласованию с нашими партнерами, хотим играть", — заявил министр.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США своими действиями в Сирии еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу, несут страдания мирному населению, а также провоцируют новую волну беженцев.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 по Киеву до 5.10 по Киеву самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.