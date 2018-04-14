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    В мире

    Франция и союзники заранее оповестили РФ об ударе по Сирии

    Тема:

    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (104)

    (обновлено: )66912
    Как заявила глава министерства обороны Франции Флоранс Парли,вместе с нашими союзниками мы убедились, что Россия будет заранее оповещена об ударах.
    Вид на район Хомса. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Россия была заранее поставлена в известность об операции Франции, США и Великобритании в Сирии, заявила глава министерства обороны Франции Флоранс Парли.

    Удары по Сирии
    Фото из открытых источников
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    "Мы не ищем противостояния и отвергаем любую логику военной эскалации. Именно поэтому вместе с нашими союзниками мы убедились, что Россия будет заранее оповещена", — сказала министр.

    Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии. Премьер Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон также отдали приказы об участии вооруженных сил своих стран в ударах по САР.

    Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

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