Франция и союзники заранее оповестили РФ об ударе по Сирии

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Россия была заранее поставлена в известность об операции Франции, США и Великобритании в Сирии, заявила глава министерства обороны Франции Флоранс Парли.

"Мы не ищем противостояния и отвергаем любую логику военной эскалации. Именно поэтому вместе с нашими союзниками мы убедились, что Россия будет заранее оповещена", — сказала министр.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии. Премьер Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон также отдали приказы об участии вооруженных сил своих стран в ударах по САР.

Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.