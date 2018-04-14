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    В мире

    В конгрессе США разделились по вопросу о законности ударов по Сирии

    Тема:

    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (104)

    (обновлено: )62021
    Члены конгресса США не были едины в вопросе законности нанесения ракетных ударов коалиции по Сирии.
    Капитолий в Вашингтоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Члены конгресса США разделились по вопросу о законности ударов по Сирии: большинство высказывающихся конгрессменов и сенаторов поддерживают военные действия, но некоторые выступают против того, что они осуществляются без разрешения конгресса.

    Удары по Сирии
    Фото из открытых источников
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    Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии. Премьер Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон также отдали приказы об участии вооруженных сил своих стран в ударах по САР.

    "Точные удары Америки в сотрудничестве с нашими союзниками посылают режиму (президента Сирии Башара) Асада ясный и прямой сигнал, что мы не будем терпеть использование химического оружия против невинных гражданских лиц", — написал в Twitter сенатор Том Тиллис.

    "Варваризм режима Асада мы терпеть не будем. Америка и союзники вместе обеспечат последствия этого низкого поступка", — написал, в свою очередь, лидер республиканского большинства в палате представителей Кевин Маккарти.

    Однако некоторые члены конгресса были против.

    "Данный удар неконституционен и является опасной эскалацией конфликта в Сирии. Американский народ заслуживает голосования относительно того, начнем ли мы войну с Сирией, а потенциально — с Россией и Ираном", — предупредил в Twitter конгрессмен от Калифорнии Ро Ханна.

    "Атакующие удары против Сирии неконституционны, незаконны и рискованны. Следующий спикер палаты представителей должен вернуть (конгрессу) полномочия ведения войны, как предписано статьей 1 Конституции", — заявил конгрессмен Джастин Эмеш, конгрессмен от Мичигана. Он упомянул следующего спикера, поскольку нынешний спикер Пол Райан намерен в начале 2019 года уйти в отставку.

    Демократ от Нью-Йорка Джерольд Надлер заявил, что в принципе поддерживает удар по Сирии, но не в обход конгресса. "Как я говорил и в 2013 году при президенте (Бараке) Обаме, Конституция требует разрешения конгресса на использование военной силы в Сирии", — заявил Надлер.

    Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

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