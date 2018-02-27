Спецкор: похолодание на Закарпатье значительно продлит горнолыжный сезон

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В понедельник в Ужгороде заработают четыре стационарных пункта обогрева в связи с похолоданием. Об этом сообщили в Ужгородском городском совете.

Для того, чтобы защитить людей от переохлаждения, в горсовете решили создать временные дневные стационарные пункты обогрева, где можно будет согреться и выпить горячего чая.

Подробнее о ситуации в городе и регионе в связи с похолоданием в эфире радиостанции Голос Столицы сообщила специальный корреспондент из Ужгорода Екатерина Ирха.

(текст публикуется на языке оригинала)

Розкажіть про ситуацію в Ужгороді? Чи сильно місто засипало снігом і чи сильно похолодало? РИА Новости Украина Евгений Котенко Морозы в Украине, против которых чиновники бессильны

— Щодо снігу — його немає і не прогнозується. А ось щодо зниження температури, і доволі різке зниження, я так підрахувала, за власними спостереженнями, то за дві доби десь на 12 градусів температура впала від +4 до —7-8 градусів вдень, до —12 прогнозують уночі. Сьогодні перший день, коли ми відчули оцей прогнозований лютневий мороз. Наразі в Ужгороді вже діє один пункт обігріву. Від завтра, як Ви вже сказали, чотири. А загалом через те, що вже було дві такі фази похолодання, то вже понад місяць близько 20 пунктів обігріву стаціонарних працюють у п'яти районах Закарпатської області. Однак, на сьогодні немає інформації щодо того чи були зафіксовані випадки переохолодження чи обмороження через низькі температури. Але нас очікує ця перша ніч, яка досить холодна у порівнянні з попередніми днями. Я думаю, вже завтра будуть якісь моніторинги, і підбиті підсумки на рівні органів місцевого самоврядування та місцевої влади. Однак, погода на туристичний сезон поки що вплинула хіба що позитивно, оскільки всі розуміють, що таке похолодання, трішки засніжило у нас десь тиждень тому, це подовжить туристичний гірськолижний сезон ще на кілька тижнів, і туристи прибувають. Спілкувались з ДСНСниками, які продовжують рятувати заблукалих туристів. Цими вихідними туристи з Дніпра та Києва губилися, вже традиційно, на полонині Драгобрат через те, що не знають місцевості, втрачають орієнтири, їм доводиться просити допомоги у рятувальників гірських загонів, які їх шукають і знаходять. Але, наскільки мені відомо, там обійшлося без травмованих, медичної допомоги не потребували, а ось вибралися з гірських снігів саме за допомогою закарпатських ДСНСників.

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Цього тижня у Закарпатській області туристів попросили реєструватися у рятувальному підрозділі перед подорожжю в гору, а після спуску повідомляти, що всі дісталися пункту призначення, інакше рятувальники вирушать на пошуки туристичної групи. Як загалом працює ця система?

— Ця система працює дуже-дуже давно. Не лише на рівні Закарпатської області, загалом по Україні це оповіщення триває. Туристи знають про те, що аби себе убезпечити, вони мають звернутися до рятувальників, повідомити про маршрут своєї подорожі Карпатами, тим більше, що зараз постійно йде оголошення інформації про значну лавинну небезпеку в горах. Однак, статистика говорить про те, що десь можливо чверть туристів дійсно дотримуються цієї норми. Це не вимога, це рекомендація, яка потрібна перш за все не рятувальникам, а туристам. Рятувальники кажуть, що ті, хто працює дуже давно в гірській місцевості, прекрасно знають ці території, які є лавинонебезпечними, де є досить небезпечні схили. То коли турист приїжджає і реєструється, говорить про свій маршрут, а рятувальник вже наперед знає, що він досить небезпечний у цей період, він рекомендує змінити маршрут, пропонує ці маршрути убезпечити. Однак більшість туристів не погоджуються на це, вони в собі впевнені, але виключно до тієї ситуації, коли доводиться телефонувати гірському рятувальному загону, щоб ті витягли їх зі снігових заметів, з-під лавин, заблукалих туристів. Карпати звичайно дуже гарні, але вони мають свої такі підводні камені, які стосуються орієнтування на місцевості, а цим можуть похвалитися виключно місцеві жителі.

У Закарпатській області, так само як і на Івано-Франківщині, очікується значна сніголавинна небезпека 3-го рівня. Що Вам відомо про це, до яких дій у зв'язку з цим вдаються?

— Дії прийняли ще до появи незалежної України, адже лавини з'явилися дуже давно, і їхня загроза — це вже багаторічна історія. Усі маршрути, які є в горах на Закарпатті, помарковані саме через ці сніголавинні зони. Ці помаранчеві вказівнички знають абсолютно всі туристи, вони розуміють, що вони означають, досвідчені туристи їх уникають. Ось ці вказівники інформують про те, що тут досить велика ймовірність сходження лавин. Зараз маємо 3-ій значний рівень сніголавинної безпеки, оповіщення про це було і від ДСНСників, і від Закарпатського обласного центру гідрометеорології. У мене є таке захоплення, я рахую лавини на Закарпатті. Протягом лютого їх зійшло вже вісім штук, і найбільша — 18 тисяч кубометрів зійшла, якщо я не помиляюся, десь приблизно 7-8 лютого, інші були меншими.

Були повідомлення про загиблих?

— На сьогодні ми не маємо постраждалих чи не дай боже загиблих через сходження лавини. Зазвичай вони сходять саме в тих районах, які вже обходять туристи. Бувають ще екстремали, які спеціально приїжджають аби побачити, спровокувати лавини. Такий випадок також цієї зими вже був, коли доволі досвідчений лижник свідомо спровокував сходження лавини, сам розповідав про те, що зробив це, аби вона не зійшла на туристів, які люблять у цій місцевості гуляти. Туристи зняли це на відео, воно досить вражаюче, але таке ж і небезпечне на вигляд, як і вражаюче. В останні дні ми лавин не мали, але була та доволі потужна — 18 тис. кубометрів. Там, якщо я не помиляюся, висота відриву більше 1200 м над рівнем моря, це доволі велика лавина, яка зійшла в Карпатах.

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К слову, специальный корреспондент из Одессы Александр Тарасенко сообщил, что из-за сильных снегопадов, которые ожидаются в понедельник и вторник, городские власти опасаются, что Одесса "застынет" в пробках.