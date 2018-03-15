Закарпатье покрылось полями нежного шафрана

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Из-за теплой погоды, которая установилась в Закарпатской области в Мукачево массово зацвели шафраны, которые также называют крокусами, сообщает Мukachevo.net.

mukachevo В Закарпатье зацвел шафран

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В последние недели на Закарпатье днем воздух прогревается до 12 градусов тепла. В дендропарке "Березинка", в 10 км от Мукачево, нежные весенние цветы уже усеяли поляны.

mukachevo В Закарпатье зацвел шафран

Сотни людей уже приезжают туда, чтобы полюбоваться первыми цветами после зимы. Кстати, эти растения занесены в Красную книгу, поэтому срывать их строго запрещено.

mukachevo В Закарпатье зацвел шафран

Ранее сообщалось, что в Украине ожидается теплая и влажная погода. В западных, северных, днем и в центральных областях местами небольшой дождь, в Карпатах умеренный дождь; на остальной территории без осадков.