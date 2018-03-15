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    Общество

    Закарпатье покрылось полями нежного шафрана

    (обновлено: )34320
    В дендропарке "Березинка" в 10 км от Мукачево, шафраны уже усеяли поляны. Сотни людей уже приезжают в парк, чтобы полюбоваться первыми цветами после зимы.
    В Закарпатье зацвел шафран
    mukachevo

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Из-за теплой погоды, которая установилась в Закарпатской области в  Мукачево массово зацвели шафраны, которые также называют крокусами, сообщает Мukachevo.net.

    mukachevo
    В Закарпатье зацвел шафран

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    В последние недели на Закарпатье днем воздух прогревается до 12 градусов тепла. В дендропарке "Березинка", в 10 км от Мукачево, нежные весенние цветы уже усеяли поляны.

    mukachevo
    В Закарпатье зацвел шафран

    Сотни людей уже приезжают туда, чтобы полюбоваться первыми цветами после зимы. Кстати, эти растения занесены в Красную книгу, поэтому срывать их строго запрещено.

    mukachevo
    В Закарпатье зацвел шафран

    Ранее сообщалось, что в Украине ожидается теплая и влажная погода. В западных, северных, днем и в центральных областях местами небольшой дождь, в Карпатах умеренный дождь; на остальной территории без осадков.

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