По последним данным, в результате драки с применением огнестрельного и холодного оружия пострадали 4 человека, пятеро "правосеков" были задержаны. Пресс-секретарь ПС Варвара Черноиваненко заявила, что в "Хата Магната" процветает "бытовой сепаратизм".
В результате конфликта на базе "Хата Магната" горнолыжного курорта "Драгобрат" в Закарпатской области в воскресенье произошла массовая драка с применением огнестрельного оружия; есть пострадавшие и задержанные.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".