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    Варвара Черноиваненко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Драка на базе Драгобрат
    Вооруженный конфликт на Закарпатье с участием "Правого сектора" 
    05:54 11.01.2016
    1810"Правый сектор" в центре внимания: драка и стрельба на Закарпатье
    По последним данным, в результате драки с применением огнестрельного и холодного оружия пострадали 4 человека, пятеро "правосеков" были задержаны. Пресс-секретарь ПС Варвара Черноиваненко заявила, что в "Хата Магната" процветает "бытовой сепаратизм".
    Вооруженный конфликт на Закарпатье
    В конфликте с участием бойцов ПС на Закарпатье увидели "донецкий след"
    04:21 11.01.2016
    1626"Правый сектор" в центре внимания: драка и стрельба на Закарпатье
    В результате конфликта на базе "Хата Магната" горнолыжного курорта "Драгобрат" в Закарпатской области в воскресенье произошла массовая драка с применением огнестрельного оружия; есть пострадавшие и задержанные.
    На границе с Крымом произошли столкновения между участниками блокады и НГ
    На границе с Крымом произошли столкновения между участниками блокады и НГУ
    18:16 21.11.2015
    3831Энергоблокада: Крым без электричества
    Согласно информации замруководителя центрального информцентра "Правого сектора", на активистов наставляли автоматы, били активистов, пожилых крымских татар и даже женщин, били ногами.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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