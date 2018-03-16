На Закарпатье свозят "титушек" для провокаций против венгров - СМИ

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Провокации против представителей венгерского нацменьшинства готовятся на ближайших выходных в Закарпатской области, сообщает "Информатор" со ссылкой на источник в СБУ.

"Для провокаций собирают молодых людей спортивного телосложения со всех регионов Украины, которых автобусами и автомобилями отправляют в Закарпатье. По состоянию на вчерашний вечер сотрудники СБУ не пустили в область около десяти транспортных средств с молодчиками. При проверке у многих из них были обнаружены запрещенные предметы — биты, кастеты, балаклавы и ножи", — говорится в сообщении.

По данным собеседника издания, "титушок" направляют в Закарпатье, чтобы те устроили насильственные провокации против венгров.

В субботу, 17 марта, в разных городах области пройдут торжественные мероприятия, приуроченные 78-й годовщине провозглашения независимости Карпатской Украины. В ближайшие выходные венгры, проживающие в Закарпатье, будут отмечать 170-ю годовщину Венгерской демократической революции.

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Ранее венгерские дипломаты не рекомендовали своим согражданам поездки в Закарпатье в течение 16-18 марта.