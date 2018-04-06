Заробитчане в шоке от курса гривны и космических цен на рынке - СМИ

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В канун празднования Пасхи, закарпатские заробитчане в шоке курсом гривны и космическими ценами, сообщают "Новости Закарпатья".

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"Что с ума сошло все государство? В Европе перед праздниками цены падают вниз, а у нас летят в космос" — жалуются заробитчане.

Новости Закарпатья СМИ сообщают о "космическом" росте цен перед Пасхой на Закарпатье

По информации издания, в настоящее время цены на базарах и магазинах существенно поднялись. Килограмм молодой капусты стоит — 50 гривен, что составляет почти 2 доллара, пучок редиса 13-15 гривен, огурцы около 60-ти гривен, десяток домашних яиц стоит — 35 гривен, домашний свиной окорок от 180 гривен.

Новости Закарпатья СМИ сообщают о "космическом" росте цен перед Пасхой на Закарпатье

Ранее сообщалось, что белокочанная капуста стремительно дорожает во второй половине марта в Украине.