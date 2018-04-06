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    Тела мужчины и маленького ребенка нашли в реке на Закарпатье

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    По информации ГСЧС, 5 апреля в 18:40 из реки Иршавка извлечено тело взрослого человека, а в 19:55 найдено тело мальчика 2014 года рождения, которые жили в селе Брод.
    В Закарпатской области из реки выловили тела мужчины и ребенка
    Голос Карпат

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В четверг в селе Брод Иршавского района Закарпатской области в реке нашли тела двух людей — мужчины и 4-летнего мальчика, сообщает ГСЧС области.

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    "5 апреля в 18:40 из реки Иршавка извлечено тело взрослого человека, а в 19:55 найдено тело мальчика 2014 года рождения, которые жили в селе Брод. Тела утопленников переданы работникам ГУНП, причина и обстоятельства смерти устанавливаются", — говорится в сообщении спасателей.

    Ранее сообщалось, что на улице Караваева, 68 в Днепре обнаружили труп мужчины. Тело нашли возле котельной недалеко от 6-й детской городской больницы.

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