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    Политика

    Климкин попросил МВД и СБУ следить за ситуацией на Закарпатье

    Тема:

    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ (28)

    (обновлено: )109
    Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина должна заботиться о венгерской общине в Закарпатской области. По словам чиновника, он попросил "и министра внутренних дел, и председателя Службы безопасности следить за этой ситуацией" в регионе.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что попросил министра внутренних дел Арсена Авакова и главу Службы безопасности Василия Грицака следить за ситуацией в Закарпатской области в связи с поджогами офиса Союза закарпатских венгров.

    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Mukachevo.net
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    Госслужба Украины по ЧС 27 февраля сообщила, что в офисе союза закарпатских венгров в Ужгороде произошел пожар, пострадавших не было. Полиция возбудила дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В начале февраля неизвестные уже пытались поджечь это здание, бросив в него бутылку с зажигательной смесью.

    "Я попросил и министра внутренних дел, и председателя Службы безопасности следить за этой ситуацией", — цитирует Климкина агентство УНИАН. Он также отметил, что Украина должна заботиться о венгерской общине в Закарпатской области.

    Ранее министерство иностранных дел и торговли Венгрии призывало ввести наблюдателей ОБСЕ в Закарпатскую область из-за нападения на штаб-квартиру партии "Общество венгерской культуры Закарпатья" в украинском Ужгороде.

    Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании. Закон об образовании вступил в силу 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.

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