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    Ливень с градом обрушился на Закарпатье: видео очевидца

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    Несколько сел в Савеловском и Мукачевском районах Закарпатской области оказались в эпицентре сильного ливня с градом, во время бури наблюдалось шквалистое усиление ветра.
    Буря в Закарпатской области
    facebook.com/slobodjanyuk

    Видео разгула непогоды выложил на своей странице в Facebook Сергей Слободянюк. 

    "Буря, дождь и град на трассе Киев — Чоп", — подписал он кадры.

    Аналогичные сообщения о дожде с градом поступали и из других сел района, добавляет местное издание "Голос Карпат". 

    Смотрите также: Мощный ливень с градом в считанные минуты затопил Кременчуг

    Ранее в Черкассах одновременно с мощным ливнем прошел град. Размеры выпавших градин в диаметре превышали сантиметр, их сильные удары приводили к срабатыванию сигнализации автомобилей.

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