Ливень с градом обрушился на Закарпатье: видео очевидца

Видео разгула непогоды выложил на своей странице в Facebook Сергей Слободянюк.

"Буря, дождь и град на трассе Киев — Чоп", — подписал он кадры.

Аналогичные сообщения о дожде с градом поступали и из других сел района, добавляет местное издание "Голос Карпат".

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Ранее в Черкассах одновременно с мощным ливнем прошел град. Размеры выпавших градин в диаметре превышали сантиметр, их сильные удары приводили к срабатыванию сигнализации автомобилей.