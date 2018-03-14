Спецкор: что думает Москаль про ОБСЕ на Закарпатье

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила ему об открытии наблюдательной миссии из 12 человек в Ужгороде. Якобы он получил соответствующее письмо от Генсекретаря ОБСЕ. Глава МИД Венгрии заверил, что неоднократно консультировался с ОБСЕ и просил, чтобы наблюдатели организации присутствовали не только на востоке Украины, но и в западной части Закарпатья.

Тем не менее, об открытии постоянной мониторинговой миссии ничего не знают в Закарпатской ОГА. Информацию об этом не подтвердили и в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Но там заявили об усиленном мониторинге в Ужгороде.

О ситуации в регионе подробнее рассказала специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы из Ужгорода Екатерина Ирха.

(текст публикуется на языке оригинала)

На даний момент в Закарпатській ОДА якось вже прокоментували заяви стосовно моніторингової місії?

— Коментар був в неділю, і сьогодні в Департаменті зв'язків з громадськістю ОДА підтвердили інформацію про те, що повідомлення про можливість відкриття або введення постійної моніторингової місії ОБСЄ в області ОДА дізналася зі ЗМІ. Сказали про те, що офіційних повідомлень — усних, письмових чи то неформальних, або погоджень з ОДА від представників ОБСЄ не було, однак дійсно ми можемо спостерігати, що в останні часи представники ОБСЄ присутні на Закарпатті. Власне, кілька тижнів тому зустрічалися обсєшники з головою Закарпатської обласної ради, після цього представники ОБСЄ мали відкриту зустріч з очільниками обласної прокуратури і обласної поліції. На порядку денному першим питанням були інциденти з підпалами офісу Товариства угорської культури Закарпаття. Власне, на суді, де обиралися запобіжні заходи двом підозрюваним у підпалі, який стався 27 лютого, де я була присутня, ми бачили представників ОБСЄ, які напередодні зустрічалися з керівниками правоохоронних структур на Закарпатті. А про те, що ця місія може бути відкрита, першими заявили угорці Закарпаття, вони підтвердили інформацію про те, що є така ініціатива з боку ОБСЄ і цю ініціативу Товариство угорської культури Закарпаття підтримало у своїй офіційній заяві. Більше жодних офіційних повідомлень з цього приводу не було. А ось в коментарі голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля йдеться про те, що якби з Адміністрацією погоджували відкриття такої місії, то ОДА була б категорично проти. Адже, по-перше, не бачить передумов для цього, по-друге, той же Москаль заявляє, що місія ОБСЄ не довела своєї ефективності на Донбасі, де він перед цим очолював держадміністрацію, і відтак її присутність тут на Закарпатті є недоцільною і недоречною. Більше того, очільник адміністрації наголошує на тому, що два підпали офісу угорського товариства мають яскраво виражений російський слід російських спецслужб, відтак, проблеми криються не в Закарпатті, і це ще один аргумент з боку ОДА проти того, щоб ОБСЄ постійно були присутні тут, адже їхня присутність в Івано-Франківській області, їхня мобільність дозволяє виконувати свої функції і тут, на Закарпатті.

Хтось з місцевих мешканців бачив автомобілі моніторингової місії ОБСЄ? Mukachevo.net Зачем миссия ОБСЕ на Закарпатье? Мнение главы Венгерского центра

— Ця інформація більш поширена серед журналістів, серед представників, які займаються питанням українсько-угорських відносин, машини ОБСЄ періодично бачать в різних регіонах України. Заяви про те, що ОБСЄ має посилити свою присутність, зокрема, і у вигляді постійної моніторингової місії, угорська сторона почала робити ще в грудні, тоді причиною тому була сьома стаття освітнього закону України, де йшлося про мовне питання. Тоді були доволі-таки жорсткі заяви дипломатичних представництв Угорщини про те, що це є утиском прав нацменшини угорської на Закарпатті. З цього почалася розмова про присутність ОБСЄ. Тоді сюди приїжджали вищі чиновники місії, які зустрічалися з представниками угорської громади, дипломатами угорськими, очільниками Закарпатської області, де говорилося про ці аспекти. В ключі цих зустрічей тут перебував і міністр закордонних справ України, і з цього ж питання новий етап, новий виток таких переговорів, і таких розмов про ОБСЄ на Закарпатті вже почався на початку лютого, коли була перша спроба підпалу Товариства угорської культури Закарпаття, і зараз такі розмови тривають, але жодна офіційна установа не підтвердила в будь-якій формі чи то заявою, чи то вже ухваленими рішеннями, про те, що дійсно місія ОБСЄ хоче відкрити постійне представництво на Закарпатті.

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Напомним, политолог-международник Антон Кучухидзе в эфире "ГС" заявил, что вопрос ввода миссии ОБСЕ на Закарпатье был решен еще в 2014 году. По его словам, конфликт с Венгрией будет длиться до конца президентских и парламентских выборов в Украине.