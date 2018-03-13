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    Фотоленты

    Апокалиптическая гроза прошла в Закарпатье

    (обновлено: )521
    Апокалиптическая гроза на Закарпатье
    Апокалиптическая гроза на Закарпатье
    Апокалиптическая гроза на Закарпатье
    Апокалиптическая гроза на Закарпатье
    Апокалиптическая гроза на Закарпатье
    Апокалиптическая гроза на Закарпатье
    Апокалиптическая гроза на Закарпатье
    Апокалиптическая гроза на Закарпатье
    Апокалиптическая гроза на Закарпатье
    Апокалиптическая гроза на Закарпатье
    goloskarpat.info
    Апокалиптическая гроза на Закарпатье
    goloskarpat.info
    Апокалиптическая гроза на Закарпатье
    goloskarpat.info
    Апокалиптическая гроза на Закарпатье
    goloskarpat.info
    Апокалиптическая гроза на Закарпатье
    goloskarpat.info
    Апокалиптическая гроза на Закарпатье
    goloskarpat.info
    Апокалиптическая гроза на Закарпатье
    goloskarpat.info
    Апокалиптическая гроза на Закарпатье
    goloskarpat.info
    Апокалиптическая гроза на Закарпатье
    goloskarpat.info

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    В Закарпатской области прошла первая весенняя гроза, которая подарила местным жителям повод сделать невероятные фото природного явления.

    Смотрим также: Сказочная красота и смертельная опасность. Самые удивительные фото торнадо

    Уже на закате дня 12 марта после непродолжительного ливня из-за туч вышло солнце. Наиболее красочные пейзажи были возле города Виноградов, сообщают в социальных сетях очевидцы.

    Напомним, что ранее густой туман окутал несколько украинских городов. Одесса и Киев погрузились в дымку, видимость снизилась до нескольких сот метров.

    Смотрите также: Мистический ночной Киев во время тумана

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