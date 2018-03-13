Апокалиптическая гроза прошла в Закарпатье

В Закарпатской области прошла первая весенняя гроза, которая подарила местным жителям повод сделать невероятные фото природного явления.

Смотрим также: Сказочная красота и смертельная опасность. Самые удивительные фото торнадо

Уже на закате дня 12 марта после непродолжительного ливня из-за туч вышло солнце. Наиболее красочные пейзажи были возле города Виноградов, сообщают в социальных сетях очевидцы.

Напомним, что ранее густой туман окутал несколько украинских городов. Одесса и Киев погрузились в дымку, видимость снизилась до нескольких сот метров.

Смотрите также: Мистический ночной Киев во время тумана