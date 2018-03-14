Полиция Закарпатья перешла на усиленный режим из-за возможных провокаций

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Из-за возможных провокаций в Закарпатской области полиция перешла на усиленный режим службы — на время проведения мероприятий к годовщине создания Карпатской Украины.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.

"В связи с последними событиями, которые произошли в области, у нас введен усиленный режим несения службы. К тому же на массовых мероприятиях, которые будут иметь место в Закарпатье, полиция в усиленном режиме охранять публичную безопасность и порядок на улицах городов области ", — отметили в полиции.

Как сообщили в пресс-службе Закарпатской ОГА, власти принимают меры для обеспечения спокойствия и порядка в Закарпатье, чтобы исключить провокации во время празднования 79-й годовщины создания Карпатской Украины.

"В облгосадминистрации состоялось специальное совещание, в том числе и с представителями силовых структур, где было дано поручение от Геннадия Москаля задействовать максимум сил для обеспечения общественного порядка в области. Полиция предупреждена, что некоторые меры от правых организаций к годовщине Карпатской Украины могут быть использованы для разжигания межнациональной розни. На это будет обращаться особое внимание, чтобы предупредить провокации ", — сообщил директор департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Закарпатской ОГА Ярослав Галас.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что по его просьбе ОБСЕ направило в Закарпатье 12 наблюдателей. До этого с подобной просьбой обращалось Общество венгерской культуры Закарпатья, обеспокоенное поджогом венгерского культурного центра в Ужгороде.

Напомним, глава Закарпатской облгосадминистрации Москаль заявлял, что "закарпатский сепаратизм существует только в головах некоторых киевских политиков, в самом Закарпатье его нет". По его словам, венгерский культурный центр подожгли бывшие участники АТО.