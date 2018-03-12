Соцсети: миссия-невидимка ОБСЕ на Закарпатье

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Немало неожиданных, и уж совсем не праздничных новостей подкинули украинцам затянувшиеся праздники. Среди них немало тревожных. К примеру новость о том, что на Закарпатье появилась миссия ОБСЕ, заставила поволлноваться многих… Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что по его просьбе ОБСЕ направило в Закарпатье 12 наблюдателей. До этого с подобной просьбой обращалось Общество венгерской культуры Закарпатья, обеспокоенное поджогом венгерского культурного центра в Ужгороде.

Однако на Закарпатье заявили, что ничего не знают об "открытии" офиса миссии ОБСЕ. "Не было предложений к администрации об открытии постоянной мониторинговой миссии. И администрация не давала согласования", — заявил пресс-секретарь Закарпатской ОГА Ярослав Галас. В самой же миссии ОБСЕ говорят, что просто усилили мониторинг ситуации в Ужгороде, но этот мониторинг осуществляется путем непрерывного патрулирования с Ивано-Франковска — там расположен ближайший офис организации. Не смотря на то, что ситуация потихоньку проясняется, в соцсетях ее обсуждение только стартовало.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook