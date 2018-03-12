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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: миссия-невидимка ОБСЕ на Закарпатье

    Тема:

    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ (21)

    (обновлено: )27830
    Не только на Донбассе... Теперь и запад Украины оказался под пристальным вниманием ОБСЕ - глава МИД Венгрии рассказал о том, что в регион направлены 12 наблюдателей миссии. Вот только в местной ОГА об этом не слышали... Так есть она или нет ее - новой миссии ОБСЕ?
    Автомобиль наблюдателей ОБСЕ. Архивное фото
    RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Акция в Киеве против главы МВД Украины А. Авакова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Хроника 11 марта: миссия ОБСЕ на Закарпатье, протест под домом Авакова

    Немало неожиданных, и уж совсем не праздничных новостей подкинули украинцам затянувшиеся праздники. Среди них немало тревожных. К примеру новость о том, что на Закарпатье появилась миссия ОБСЕ, заставила поволлноваться многих… Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что по его просьбе ОБСЕ направило в Закарпатье 12 наблюдателей. До этого с подобной просьбой обращалось Общество венгерской культуры Закарпатья, обеспокоенное поджогом венгерского культурного центра в Ужгороде. 

    Однако на Закарпатье заявили, что ничего не знают об "открытии" офиса миссии ОБСЕ. "Не было предложений к администрации об открытии постоянной мониторинговой миссии. И администрация не давала согласования", — заявил пресс-секретарь Закарпатской ОГА Ярослав Галас. В самой же миссии ОБСЕ говорят, что просто усилили мониторинг ситуации в Ужгороде, но этот мониторинг осуществляется путем непрерывного патрулирования с Ивано-Франковска — там расположен ближайший офис организации. Не смотря на то, что ситуация потихоньку проясняется, в соцсетях ее обсуждение только стартовало.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

     

     

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