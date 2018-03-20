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    На Закарпатье пылает торговый центр

    (обновлено: )14901
    Как отмечается, на данный момент ликвидация пожара продолжается. На месте работает 6 единиц основной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава.
    Пожар на Закарпатье
    zakarpattya.net.ua

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. На Закарпатье в селе Нересница Тячевского района во вторник, 20 марта, возник пожар в четырехэтажном торговом центре "У Сасина" на ул. Мира. Его площадь ориентировочно составляет 1000 кв. м, сообщает местное издание "Закарпатье онлайн".

    В частности, о пожаре стало известно 20 января в 7:08. По указанному адресу выехали бойцы ГСЧС 8-й государственной пожарно-спасательной части г. Тячев, государственного пожарно-спасательного поста пгт Дубовое и спасатели местных пожарных команд населенных пунктов Угля, Нересница и Тересва.

    zakarpattya.net.ua
    Пожар на Закарпатье

    "Пожар удалось локализовать в 08:35. Его площадь ориентировочно составляет около 1000 кв. м", — говорится в сообщении.

    На данный момент ликвидация пожара продолжается. На месте работает 6 единиц основной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава, сообщили изданию в областном управлении ГСЧС.

    Напомним, на Калиновском рынке в Черновцах произошел масштабный пожар.

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