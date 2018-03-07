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    Общество

    Венгры Закарпатья требуют ввести в регион спецмиссию ОБСЕ

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    Закон о языке: КСУ создал прецедент (24)

    (обновлено: )534111
    Первый заместитель главы Закарпатского облсовета Иосиф Борто, который является заместителем главы Общества венгерской культуры Закарпатья, сообщил, что в регион прибыли представители миссии ОБСЕ.
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Mukachevo.net

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Общество венгерской культуры Закарпатья (ОВКЗ) требует, чтобы в регион ввели специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Такое заявление от организации получило местное издание "Закарпаття онлайн".

    Глава МИД Украины Павел Климкин в Мюнхене
    Фото twitter.com/mariana_betsa
    Страх и ненависть Климкина

    Первый заместитель главы Закарпатского облсовета Иосиф Борто, который также является заместителем председателя ОВКЗ, 5 марта сообщал "Громадському", что в Закарпатье прибыли представители миссии ОБСЕ. Причиной визита стали две атаки на Культурный центр венгров в Ужгороде.

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    "Возглавляет их делегацию Джорджио Зелькович (представитель Италии, – Ред.), и я с ним разговаривал. Мы обсудили несколько вопросов, в том числе террористическую атаку против офиса Общества венгерской культуры Закарпатья. Мы договорились, что после проведенного мониторинга он сделает предложение своим руководителям, чтобы в Закарпатье на постоянной основе работали представители ОБСЕ", – рассказал чиновник.

    ОВКЗ во втором заявлении также выразило возмущение из-за отмены Конституционным судом Украины закона "Об основах государственной языковой политики". В организации считают, что такое решение приведет "к существенному ограничению прав на использование языков нацменьшинств".

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    Напомним, Культурный центр венгров в Ужгороде поджигали 4 и 27 февраля. на днях глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что правоохранители задержали пятерых человек, подозреваемых в нападении. По его словам, "вероятный организатор-иностранец находится в розыске". 

    В то же время министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что в деле о поджогах "торчат российские уши".

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