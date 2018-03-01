Поджог Венгерского центра на Закарпатье. Спецкор: была провокация

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Второй раз за месяц в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде произошел пожар. Пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается. В совместном заявлении Закарпатской областной государственной администрации и Общества венгерской культуры Закарпатья говорится, что это был поджог и призывают полицию найти виновных.

Подробности происшествия сообщила специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы из Ужгорода Екатерина Ирха.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які зараз є деталі події?

— Поліція дала першу інформацію про цю подію і якщо коротко, то говорили про пожежу з кваліфікацією, що це є пошкодження майна шляхом вибуху чи підпалу. Вже потім стало відомо від очевидців, що лунав вибух і буквально кілька годин тому в Youtube з’явилось відео з камер спостереження, як це все відбулось. Враховуючи, що це був нічний час, я би сказала, що це був досить потужний вибух в будівлі товариства угорської культури Закарпаття і це є офіс центральний угорської партії КМКС. Ця політична сила також представляє угорську громаду. Вибух був настільки потужний, що вилетіли не лише частини шибок, але і навіть кілька цеглин з будівлі і потім поліція збирала всі ці уламки і на набережній, і на самому березі річки Уж. За словами очевидців була помічена підозріла людина, яка залишила щось схоже на пакет біля вікна. Перший раз, коли палили це товариство в ніч на 4 лютого, то постраждало одне вікно, тепер сусіднє.

Але на зараз маємо набагато серйозніші наслідки, бо будівля всередині вигоріла вщент — техніка офісна, яка там знаходилась, покрівля, стіни. Кваліфікували поліцейські цю подію ще зранку за статтею 194 КК України — умисне пошкодження майна. Є вже реакція і товариства угорської культури Закарпаття. Вони зробили спільну заяву з адміністрацією обласною про те, що це провокація. Є реакція, звичайно, міської влади Ужгорода і дуже багато реакцій від мешканців Ужгорода. Вони абсолютно одностайні, люди налякані, засуджують ці дії. І є багато запитань з приводу того, що перша подія була начебто розслідувана і встановлені були винуватці. Більше того, обласна адміністрація оприлюднила паспортні дані людей, яких підозрюють в першому підпалі.

Mukachevo.net Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья

Чи є у вас інформація з приводу того, що ці два підпали можуть бути пов’язані між собою?

— Нічого про це не заявляється. Працюють з відео, яке було на камерах спостереження. Насправді подія має резонанс і через зухвалість, тому що практика першої події показує, що це все можна відстежити, це досить людне, охороняєме місце в Ужгороді, це самий центр міста, поруч банківська установа, консульство, багато охорони, патрулів. Більше того, після першого випадку Нацгвардія, Нацполіція посилили патрулювання цієї території і всіх об’єктів, які могли бути об’єктом провокацій подібних. Ідентифікацію особи, яку зафіксували на відео, і наскільки це відео є справжнім, на зараз не коментують.

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Стосовно відео раніше була інформація про те, що там була спочатку одна людину, яка заклала цю вибухівку, потім сказали, що там було більше людей. Вже достеменно встановлено, скільки людей закладали цей вибуховий пристрій?

— Ні. Більше того, про те, що була закладена вибухівка, говорять усі очевидці, а от щодо того, скількох людей зараз треба ідентифікувати, офіційно ніхто не говорить. Після того, як була оприлюднена інформація від поліцейських, була досить коротка ремарка від ДСНС-ників, це була коротка оперативка з приводу того, що було займання, як швидко його загасили, і яка площа ушкодження після пожежі. Після цього офіційних коментарів від силових структур немає. Є реакція від МЗС, є реакція, і досить бурхлива, від обласної ради, від адміністрації, від угорських організацій. А ось щодо того, хто займається цією справою, хто розслідує, ось після цього нової інформації немає. Єдиний коментар, дійсно, поліція підтвердила, що після першого займання було ухвалене рішення про посилення патрулювання даної території, яке, як ми бачимо, ні до чого не призвело, тому що інцидент має місце.

Наскільки нам відомо, спілка угорців заявила, що вони переконані, що українці не причетні до інциденту. Вони щось додали після того?

— Це скоріше теза, яка була висунута обласною державною адміністрацією. Про це було заявлено під час першого інциденту. Зараз говорять про те, що це провокація незалежно від того, хто це зробив – місцеві чи заїжджі, це буквально дослівна цитата оприлюдненої спільної заяви товариства угорської культури Закарпаття і обласної державної адміністрації. Тобто про те, що вони виключають причетність України, не йдеться. Вони все ж таки покладаються на те, що це встановлять правоохоронні органи, але в заяві звучить те, що це провокація для того, щоб порушити стосунки між двома державами.

Mukachevo.net Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья

Що з цього приводу думають місцеві жителі?

— Починаючи з першої спроби місцеве населення, яке, в принципі, звикло до миру в регіоні, де мешкає понад сто національностей і субетнічних груп, люди категорично засуджують. Я би сказала, що тут така абсолютна одностайність щодо цієї події. Одразу була заява з цього приводу місцевих праворадикалів, організації "Карпатська Січ", на яку минулого разу почались нападки в соцмережах. Вони тоді робили заяви, що вони засуджують це і відхрещуються від цієї події, потім, коли було підтверджено, що це були поляки, то тут було підтвердження на їхню користь. Зараз вони також заявляють, що вони не причетні. Просто це та організація, яку часто звинувачують в антиугорських настроях на Закарпатті. Зараз теж були там спроби натякнути, що, можливо, вони причетні, але вони випередили своєю заявою, що теж вони в цьому вбачають якесь зовнішнє втручання в такій події. Але люди, дійсно, одностайні, тому що, по-перше, весь центр міста чув вибух, людей це налякало. Ужгород до такого незвичний, тут досить спокійно, врівноважено і дуже багато років тут багато національностей вживаються нормально, бо чотири кордони з європейськими країнами, розумієте, який тут національний склад населення, які багато років з різних держав жили в мири і спокої. І ця подія, дійсно, сколихнула громадськість. Це велика резонансна подія як для політичної сфери, так і соціальної сфери в регіоні.

К слову, Украина и Венгрия и без того имеют достаточно натянутые отношения из-за языковой статьи украинского закона об образовании. По этому поводу директор института международного делового сотрудничества Леонид Кистерский заявлял, что примирить страны сможет только США.

А аналитик Егор Стадный высказал мнение, что Венгрия будет против Украины во всех евроинтеграционных процессах.