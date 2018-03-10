Как отметил официальный представитель спецоперации в Донбассе Антон Миронович, новое указание о прекращении огня будет лишь формальностью, поскольку украинские военные выполняют предыдущий приказ о перемирии от 23 декабря.
Официальный представитель пресс-центра военной операции Антон Миронович заявил, что в целом ситуация в зоне АТО была контролируема. Обстрелам подверглись населенные пункты Опытное, Пески, Новгородское, Красногоровка.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".