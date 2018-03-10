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    Антон Миронович

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Позиции ВСУ в Опытном под Донецком
    Позиции ВСУ в Донбассе укреплены на 99% - штаб АТО
    22:26 01.05.2016
    2170Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Согласно информации спикера штаба АТО Антона Мироновича, украинские военнослужащие при отсутствии обстрелов помогают в восстановлении разрушенной инфраструктуры.
    Мины в зоне АТО
    В штабе АТО назвали провокацией сообщения о гибели людей на КПП "Еленовка"
    12:07 27.04.2016
    1639Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    В штабе АТО считают, что распространение информации о гибели людей на КПП "Еленовка" может носить провакационный характер "с целью дестабилизировать ситуацию".
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    ВСУ пока не получали нового приказа о перемирии в Донбассе
    23:30 13.01.2016
    343Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Как отметил официальный представитель спецоперации в Донбассе Антон Миронович, новое указание о прекращении огня будет лишь формальностью, поскольку украинские военные выполняют предыдущий приказ о перемирии от 23 декабря.
    Украинский военный. Архивное фото
    Ополченцы обстреляли Зайцево, ранена женщина - силовики
    15:22 09.01.2016
    1701Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Согласно информации, а районе Зайцево с утра ситуация обострилась. Было зафиксировано 3 обстрела ополченцами, использовались гранатометы, также танковые и противотанковые гранатометы.
    Зимние учения спецназа ВСУ
    Штаб АТО: потерь среди силовиков за ночь в Донбассе нет
    08:55 11.12.2015
    89Немирное перемирие на Донбассе.
    Официальный представитель пресс-центра военной операции Антон Миронович заявил, что в целом ситуация в зоне АТО была контролируема. Обстрелам подверглись населенные пункты Опытное, Пески, Новгородское, Красногоровка.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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